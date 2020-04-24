الإسكندرانية يتهاونون بـ كورونا.. مسيرة في الإسكندرية تزف الكعبة.. والأمن يضبط المتهمين

*أوقاف الإسكندرية ترد على تجمع العشرات في مسيرة للكعبة
*نيابة الإسكندرية توجه تهمة خرق حظر التجول لأفراد المسيرة
تجمع المئات من أهالي منطقة غبريال بمحرم بك وسط الإسكندرية، خلال وقت الحظر في الساعات الأولى من صباح اليوم، تزامنا مع أول أيام شهر رمضان المبارك، لتعليق مجسم الكعبة في أحد الشوارع الرئيسية بالمنطقة، غير عابئة بخطورة التجمع والزحام.
وقام المشاركون من الأهالي بالتكبير وتنظيم مسيرة احتفالية للطواف حول مجسم الكعبة بعد تعليقه أعلى الشارع، مرددين هتافات من بينها "مفيش كوروناز. مفيش كورونا".
وأثارت مقاطع الفيديو المنشورة للمسيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حالة من الاستياء بين المتابعين لما يمثله ذلك من خطورة محققة تساهم في انتشار فيروس كورونا المستجد، ومطالبات بتغليظ عقوبة من يقوم بمخالفة تعليمات الحكومة في هذا الشأن.
وألقت أجهزة الأمن بالإسكندرية القبض على عدد من منظمي مسيرة بمنطقة محرم بك وسط المدينة خلال وقت الحظر للمشاركة في تعليق مجسم للكعبة المشرفة، رغم التحذيرات الكثيرة والمتكررة التي أطلقتها الحكومة وأجهزتها للتحذير من خطورة انتشار فيروس كورونا القاتل.
وعلق الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، على ما شهدته منطقة محرم بك من تجمع العشرات في ساعة مبكرة من صباح اليوم لتليق مجسم للكعبة المشرفة، قائلا أن أي دعوة للتجمع في الشارع حرام شرعًا".
وأضاف أن "الإفتاء"، أكدت في وقت سابق على أن التجمع في الشوارع وفي أي مكان، وتحت أي شعار، وبأي ذريعة هي دعوة خبيثة، ولا يراد بها وجه الله.
وبدأت نيابة محرم بك بالإسكندرية، تحقيقات موسعة في واقعة تجمع العشرات خلال وقت الحظر في الساعات الأولى من صباح اليوم، وذلك لتعليق مجسم الكعبة في أحد الشوارع الرئيسية بالمنطقة.
ووجهت النيابة خلال تحقيقاتها لللمتهين في الواقعة اتهامات بخرق قرار حظر التجوال، وما يترتب عليه من إضرار.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لقيام عدد كبير من المواطنين بمنطقة محرم بك بالإسكندرية بالتجمع في الشوارع .
وظهر أهالي محرم بك يجوبون الشوارع في تجمعات كبيرة ويحملون كسوة تشبه كسوة الكعبة المشرفة ويهتفون ضدد فيروس كورونا المستجد دون مرعاة للتعليمات وخرق صريح لحظر التجول.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تمديد العمل بـ حظر التجول الجزئي من التاسعة مساء وحتى السادسة صباحًا اعتبارًا من غد، الجمعة، مع السماح بفتح المراكز التجارية طوال أيام الأسبوع بما فيها الجمعة والسبت اعتبارًا مع الغد؛ لتجنب التكالب على المجال التجارية.
كما أعلن مدبولي مواعيد حظر التجول خلال شهر رمضان لتشمل الحظر الجزئي يوميا من 9 مساء حتى 6 صباحا.
وتشمل القرارات فتح المولات والمحلات العامة يوميا طوال الأسبوع بما فيها يوما الجمعة والسبت حتى 5 مساء.
وأعلن استمرار خدمة الديليفري في المطاعم طوال اليوم والسماح للمواطنين بالذهاب لطلب الطعام فقط طوال الأسبوع.