الإسكندرانية يتهاونون بـ كورونا.. مسيرة في الإسكندرية تزف الكعبة.. والأمن يضبط المتهمين

وعلق الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، على ما شهدته منطقة محرم بك من تجمع العشرات في ساعة مبكرة من صباح اليوم لتليق مجسم للكعبة المشرفة، قائلا أن أي دعوة للتجمع في الشارع حرام شرعًا".





وأضاف أن "الإفتاء"، أكدت في وقت سابق على أن التجمع في الشوارع وفي أي مكان، وتحت أي شعار، وبأي ذريعة هي دعوة خبيثة، ولا يراد بها وجه الله.



