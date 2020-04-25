فيديوجراف.. مسيرة فى الإسكندرية بالكعبة

قامت أجهزة الأمن بالإسكندرية القبض على عدد من منظمي المسيرة انطلقت في محافظة الإسكندرية في ساعات متأخرة، خلال وقت الحظر للمشاركة في تعليق مجسم للكعبة المشرفة.





رغم التحذيرات الكثيرة والمتكررة التي أطلقتها الحكومة وأجهزتها للتحذير من خطورة انتشار فيروس كورونا القاتل وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.





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