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فن

حلقة مذهله وسيطرة كاملة.. عمرو أديب يشيد بأداء دينا الشربيني في لعبة النسيان

الجمعة 24/أبريل/2020 - 03:09 م
صدى البلد
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ميرنا محمود

نشر الإعلامي عمرو أديب تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.


 وكتب عمرو أديب: الحلقة الأولى من لعبة النسيان دينا الشربينى مذهلة. سيطرة كاملة مش حتقدر تعمل حاجه غير انك تتابع وتتفرج حقيقى لو كمل كده يبقى مبروك.


وجاءت التعليقات كالاتي :

دينا فنانه كبيره من أيام حكايات بنات

فنانه مبدعه حقيقي

روحها الجميله و طيبتها باينه عليها

الف مبروك يا دينا ومش جديد عليكي النجاح دا


 "لعبة النسيان"، بطولة النجمة دينا الشربينى و احمد داود و انطلقت اولي  حلقاته  ونال العمل اعجاب الجمهور.


"لعبة النسيان" مقتبس من فورمات مسلسل إيطالى، ويكتب له السيناريو والحوار تامر حبيب وبطولة دينا الشربينى، وأحمد داود، انجى المقدم، رجاء الجداوى، على قاسم وتدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تماما عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها فى صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضى.

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