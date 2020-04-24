الحلاقة دي هتلاقيها أول يوم العيد.. رامز جلال يثير الجدل بسبب لون شعره

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة للفنان رامز جلال من برنامج "رامز مجنون رسمي" المقرر عرضه اليوم علي شاشة "mbc مصر" في الساعة 6:30 مساء.





وكان التعليق الشائع علي الصورة: الحلاقة دي هتلاقيها اول يوم العيد ماسكة من اول خط الجيزة معاك لاخر فيصل والعشرين وصفط.





ويعتمد رامز خلال هذا العام على وضع المتسابق على "كرسي الاعتراف" التي يتم خداع الضيف به، وتبدأ المذيعة أروى التي ستكون الطعم بالنسبة لرامز، بتوجيه الأسئلة للضيف لبعض الوقت، وفي الفقرة المنتظرة يتم سؤال الضيف عن رأيه في صور لثلاث شخصيات، الثالثة ستكون لرامز جلال الذي يخرج منها ويفاجئ الضيف.





يذكر أن آخر أعمال الفنان رامز جلال برنامج "رامز في الشلال" تم عرضه في رمضان 2019.