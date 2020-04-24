بسبب كورونا..أرمينيا تحيي ذكرى الإبادة الجماعية بمراسم مختلفة..فيديو

طفاء أرمينيا مساء أمس الأنوار في الأماكن العامة لإحياء ذكرى ضحايا الإبادة التي وقعت في العام 1915، في مراسم مختلفة عن السنوات السابقة .

وتأتي تلك الإجراءات بسبب إجراءات العزل المفروضة في البلاد، جراء استشراء فيروس كورونا الجديد.





ومن المقرر أن يضع رئيس الوزراء الإرميني نيكول باشينيان وبطريرك الكنيسة الأرمنية كاريكين الثاني أكاليل ورود أمام نصب الإبادة في يريفان.





وجراء انتشار فيروس كوفيد_19 في البلاد، ألغيت هذا العام مسيرة المشاعل التي تنظم عادة في العاصمة يريفان في 23 نيسان/ابريل من كل سنة، كما أغلقت الطرق المؤدية إلى أن نصب ضحايا الإبادة الذي يطل على المدينة.





وقال الرئيس الارميني أرمين سركيسيان إن إحياء الذكرى الخامسة بعد المئة لهذه المأساة "يتم إحياؤها بمراسم فرضها علينا الوباء". وأضاف "نتذكر الضحايا كل الوقت وفي كل مكان، ولا يهم أين نكون في العالم".