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أخبار البلد

رمضان فى الصومال.. أشهي الأكلات على مائدة الإفطار والسحور

الجمعة 24/أبريل/2020 - 03:22 م
مائدة الصوماليين
مائدة الصوماليين فى رمضان
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أمينة الدسوقى
بلد ظلت وستظل صامدة امام المشكلات والأزمات الكثيرة التى تمر بها ففى ظل الوباء المنتشر فيروس كورونا المستجد وبين الإرهاب الذي تعانى منها إلا أن الصومال تنسي طفلة همومها بمجرد قدوم شهر رمضان الكريم، حيث الاحتفالات والاستعداد لهذا الشهر الكريم متناسين كافة المخاطر التى تحيط بهم.

ولكن الصومال كغيرهم من بلدان العالم التى تواجه فيروس كورونا والذي بدوره محى العادات التى كان الصوماليين يمارسونها فى شهر رمضان وذلك بسبب ساعات الحظر وأيضا قرارات منع التجمعات والأنشطة الدينية فى المساجد، ولكن كيف كان رمضان فى هذه البلد الأفريقي.

بالتأكيد الأمور التى لن يستطيع فيروس كورونا تغييرها هى مائدة الصوماليين فتجد فى السحور وجبة تسمى (الهريس) والمكرونة والأرز، أما الإفطار فله مزاج خاص لدى الصوماليين حيث تجد كل ما لذ وطاب على المائدة.

وتبدء طقوس الإفطار بالتمر ثم السمبوسة والماء والعصير، ثم يسعى الصوماليين إلى المسجد لصلاة المغرب وبعدها يعودون إلى المنزل ويتناول إفطارهم والذي يتضمن الأرز واللحم وعدد من العصائر مثل الليمون أما التحلية تتضمن التمر والكعك، وحتى هذه اللحظة لم يتغير شئ إلا الصلاة فى المنزل بدلا من المسجد.

بالتأكيد سيكون لفيروس كورونا المستجد تأثيره السلبي على بعض العادات التى كان الصوماليون يحرصون على القيام بها فى رمضان وهى الذهاب إلى المسجد لأداء صلاة التراويح إلا أنه تلك الصلاة فى زمن الكورونا ستقتصر على المنزل فقط.

حيث كان يتخلل صلاة التراويح حلقات ذكر وموعظة حسنة و(الاستغفار) وقراءة جزء يومي من القرآن الكريم فى المسجد هذا بالإضافة إلى  الدروس والحلقات قبل صلاة العشاء.

رمضان فى الصومال.. أشهي الأكلات على مائدة الإفطار والسحور
رمضان فى الصومال.. أشهي الأكلات على مائدة الإفطار والسحور
رمضان فى الصومال.. أشهي الأكلات على مائدة الإفطار والسحور
رمضان فى الصومال.. أشهي الأكلات على مائدة الإفطار والسحور
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