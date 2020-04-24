تموين الوادي الجديد: زيادة أعداد منافذ بيع السلع طوال شهر رمضان الكريم

أعلن المهندس صلاح السيد، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجدي عن تنفيذ خطة شاملة تكفل توفير الاحتياجات والمتطلبات للمواطنين طوال الشهر الكريم، حيث تم زيادة أعداد منافذ بيع السلع التموينية الثابتة والمتحركة، وكذلك توفير السلع التموينية بأسعار مخفضة للمواطنين.





أكد ، أنه بناء على تعليمات اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، جرى حظر إقامة موائد الرحمن والخيام الرمضانية لمنع التجمعات، ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، حرصا على صحة وسلامة المواطنين، .





وأضاف المهندس صلاح مدير التموين، أنه جرى وضع خطة عمل لشرطة المرافق لتنفيذ حملات مستمرة بالاشتراك مع المراكز والأحياء لمكافحة صور الخروج عن القانون وإزالة كافة الإشغالات الثابتة والمتحركة، والحد من انتشار الباعة الجائلين ومظاهر ازدحام المواطنين بالتجمعات التجارية والأسواق.



