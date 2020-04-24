محمد حماقى يهنئ جمهوره بمناسبة شهر رمضان ..شاهد

وكتب محمد حماقي قائلًا: " كل سنة وانتم طيبين جميعًا بمناسبة شهر رمضان الكريم، وكل أهلكم بخير وصحة وسعادة دايمًا ".









كان آخر ألبومات محمد حماقى "كل يوم من ده" و الذى تم طرحه فى يناير 2019 و ضم الألبوم 20 أغنية جديدة يا زلزال، وعيونه سهرانة، وكل يوم من ده، وليلى، وصور، وأعمل أيه، وبقيت معاه، م البداية، ويا ستار، ويا غربة.









وتعاون محمد حماقى من خلال الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين من ضمنهم أمير طعيمة وأيمن بهجت قمر وتامر حسين وخالد تاج ونادر عبد الله وعمرو مصطفى، وشريف تاج، وتامر على، ومحمد يحيى، وتميم، وتوما، ونادر حمدي، ورامي سمير.





وحقق ألبوم «كل يوم من ده»، ما يقرب من 105 ملايين مشاهدة بموقع اليوتيوب، منذ طرح الألبوم على مدار 60 يومًا فقط..



