إرهاب الشقق المفروشة.. مطالب برلمانية بإلزام أصحاب العقارات بإخطار الشرطة قبل تأجير أي وحدة.. وعقوبات المخالفين تصل للمؤبد ومصادرة المبنى

تشريعية البرلمان: تعديلات تأجير الشقق تنتظر موافقة الجلسة العامة

150 ألف جنيه غرامة وحبس 7 سنوات.. مشروع قانون لمكافحة شقق الإرهاب

السجن المؤبد لصاحب الشقة المؤجرة لإرهابي.. مشروع قانون









كشفت الأجهزة الأمنية أن نحو 85% من العمليات الإرهابية التى حدثت فى مصر منذ ثورة 30 يونيو، قامت على استغلال الإرهابيون وحدات سكنية مفروشة لمراقبة الضحايا قبل أى عملية إرهابية أو فى تجهيز المتفجرات وتخزين الأسلحة، وذلك لأن عمليات التأجير غالبًا ما تحدث بناء على عقود سريعة غير موثقة فى دوائر الحكومة أو مراكز الشرطة بل التوقيع فقط من قبل المستأجر وصاحب الشقة وأحيانًا السمسار أو البواب المكلف بالإشراف على العقار، وهو ما ظهر في حادث الأميرية الأخير وقبله حادث الدرب الأحمر.





ومن هذا المنطلق، طالب النائب جون طلعت، الوحدات المحلية وأقسام الشرطة بتنفيذ القانون بإلزام أصحاب العقارات بالإخطار قبل تأجير أي وحدة سكنية، ويحب التركيز في هذا الخصوص بالمناطق الشعبية، مؤكدا أن تنفيذ القانون في هذا الشأن يجعل كل الأماكن المؤجرة تحت أعين الجهات المسئولة بما يساهم في الحد من العمليات الإرهابية.





وأشار النائب في طلب إحاطة تقدم به إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الداخلية والإدارة المحلية، إلى أن ذلك كان أحد الأسباب في وصول الجماعات الإرهابية إلى منطقة الأميرية وتأجير مكانا كانت تخطط فيه لتنفيذ عملياتها الإرهابية، إلا أن الضربة الاستباقية لرجال الأمن أفشلت هذا المخطط.





وأوضح طلعت، أنه في مارس من العام الماضي ٢٠١٩، وافق مجلس الوزراء، على إجراء عدد من التعديلات على قانون مكافحة الإرهاب فيما يتعلق بتأجير الشقق والعقارات للمواطنين، للحد من العمليات الإرهابية التي تشهدها البلاد، خصوصا عقب تفجير الدرب الأحمر وقتها.





تعديلات الإرهاب





بدوره قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن اللجنة وافقت على تعديلات قانون الإرهاب بشأن منع تأجير الشقق السكنية إلا بموافقة الشرطة، مايو الماضي، وتم إحالته إلى أمانة المجلس، لكنه لم يُدرج على جدول أعمال الجلسة العامة حتى الآن، لأخذ الموافقة النهائية بشأنه.





وأرجع الطماوي في تصريحات لـ"صدى البلد"، سبب عدم مناقشة التعديلات بالجلسة حتى الآن إلى ازدحام أجندة المجلس التشريعية وأولوية إقرار الموازنة العامة وإقرار الاستحقاقات الدستورية، منوها بوجود نص قانوني -بخلاف تعديلات مكافحة الإرهاب- بإخطار الوحدات المحلية عن الشقق المؤجرة وهوية مستأجريها.





وأكد النائب، أن الأزمة ليست في التشريع أو تعديل القانون، لكن في تطبيقه والسيطرة على كافة الشقق والعقارات الموجودة بـ27 محافظة، متسائلا: كيف يمكن إلزام أصحاب العقارات والشقق باتخاذ هذا الإجراء ومعرفة المخالفين في ظل هذا الكم من الشقق والمواطنين؟.





وأوضح وكيل تشريعية البرلمان، أن التعديل يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تتجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أجّر عقارا أو وحدة دون إخطار قسم أو مركز الشرطة الكائن في دائرته، بصورة عقد الإيجار وصورة الرقم القومي للمستأجر المصري، أو إثبات الهوية للأجنبي، وذلك خلال 72 ساعة من تاريخ شغل العقار، أو إبرام عقد الإيجار أيهما أقرب.





واشترط القانون أن يلتزم مؤجر أي عقار، أو وحدة مؤجرة، أو مشغولة قبل العمل بأحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعها، بما يتفق مع أحكامه، خلال مدة لا تتجاوز شهرًا من تاريخ العمل به، على أن يعاقب كل من خالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه، ولا تتجاوز 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.





وأكد القانون على مصادرة العقار بعد صدور حكم بالإدانة، وإقرار سلطة النيابة العامة في غلق أي شقة أو أماكن تم فيها تصنيع أو تصميم أسلحة استخدمت في أي جريمة إرهابية.





غرامة 150 ألف





في سياق متصل، قال النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إنه تقدم بمشروع قانون خلال دور الانعقاد الماضي، لضبط عملية تأجير وبيع الشقق للحد من الجرائم الإرهابية، ردا على الحادث الإرهابي الذي وقع قبل ذلك بمنطقة الدرب الأحمر، حيث كان يقطن الإرهابي في إحدى الوحدات السكنية دون أن يعلم أحد هويته وكان يتردد على المنطقة في أوقات مختلفة.





وأكد نصر الدين في تصريحات لـ"صدى البلد"، على ضرورة إقرار القانون خلال دور الانعقاد الحالي، للقضاء على هذه الأزمة خاصة بعد حادث الأميرية الأخير، موضحا أن مشروعه يلزم المؤجر والمستأجر بتوثيق عقد الإيجار في مكتب الشهر العقاري الذي يقع في دائرته العقار ولا يجوز إثبات عقد الإيجار بين الطرفين إلا بالتوثيق وإلا وقع العقد باطلا.





وتابع أن مكتب الشهر العقاري يلتزم هو الآخر بإخطار قسم الشرطة الذي يقع في دائرته العقار فور توثيق العقد، على أن يقوم بإرسال صورة من عقد الإيجار إلى قسم الشرطة.





وأشار إلى أن مشروع القانون يعاقب المخالفين بالحبس أو الغرامة التي لاتقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه، فيما تصل للحبس الذي لا يزيد عن 7 سنوات إذا ترتب على هذا الأمر استخدام العقار المؤجر في جريمة إرهابية، أو بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه.





السجن المؤبد





فيما طالب النائب خالد حنفي، بمناقشة مشروع قانونه بشأن الإخطار عن تأجير الشقق للحد من الأوكار الإرهابية، موضحا أن المشروع يعالج استغلال ثغرة قانونية تسمح للإرهابيين بتأجير شقق لفترات قصيرة لتنفيذ عملياتهم الإرهابية الآثمة.





وألزم النائب في مشروعه، كل مؤجر وحدة سكنية أو تجارية أن يبلغ قسم الشرطة أو المركز التابع له الوحدة المؤجرة بالبيانات الكاملة للمستأجر وإثبات شخصيته، الغرض من الإيجار، فضلا عن مدة الإيجار بدايتها ونهايتها، على أن يتم ذلك خلال ٢٤ ساعة من تاريخ تحرير عقد الإيجار أو من تاريخ استلامه العين المؤجرة أيهما أقرب.



