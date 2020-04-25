شباب الهياتم بالمحلة يحتفلون بانتهاء العزل بتعليق فوانيس احتفالا بشهر رمضان.. صور

سيطرت حالة من الفرحة والسعادة الغامرة على وجوه الآلاف من أسر وعائلات قرية الهياتم التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية، بحلول شهر رمضان المبارك من خلال مشاركة العشرات من شباب القرية فى تعليق فوانيس شهر رمضان المبارك عقب انتهاء فترة الحظر والعزل الصحي وإصابة 10 حالات بعدوى وباء "كورونا".





كما حرص شباب القرية وممثلي كبار العائلات والأسر من الشيوخ على تعليق فانوس كبير أمام مدخل القرية القرية الرئيسي الواصل بين مدينتي "طنطا – المحلة"، فضلا عن تعليق فوانيس أخرى أعلى سيارات ربع نقل لتهنئة أهالي القرية بانتهاء الغمة والبلاء لعدوى "كورونا".

















فى المقابل، أشاد المحاسب إيهاب سنبل، أحد سكان القرية، بدور الشباب الدذين حرصوا على رسم البهجة والسعادة على وجوه المئات من الأطفال بموجب توزيع فوانيس شهر رمضان المبارك نظرا للفترة العصيبة التى عاشوها خلال فترة الأسبوعين الماضيين.





وقال: "أهالي القرية الذين حرصوا على توزيع الحلوي وتقديم الورود على فريق أعضاء الجيش الأبيض ورجال الشرطة لمساهمتهم فى تطبيق طرق الوقاية والعزل المنزل لمدة أسبوعين لتأمين أرواحهم من أخطار تفشي وباء كورونا".





وكان الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، أعطى توجيهاته إلى الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، بإعفاء المدير الإداري المسئول، ويدعى الدكتور متولي أحمد متولي أبو رية، كبير أخصائيي الطب البشرى ومدير مستشفى المنشاوي العام، من منصبه، وإحالته التحقيق.





كما شدد محافظ الغربية على ضرورة شمول القرار إيقافه عن العمل لمدة 3 أشهر أو لحين انتهاء التحقيق معه بمعرفه الشئون القانونية.





وعلق شباب القرية لافتات ورقية مطبوعة كتب عليها عبارات "شكرا الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، وقيادات وأطباء وزارة الصحة من أعضاء الجيش الأبيض ورجال الداخلية على وقوفهم معنا فى أزمة تفشي عدوى كورونا".وكان مدير مستشفى المنشاوي شغل منصب المسئول الإداري عن مستشفى العزل بالمدينة الجامعية للوقاية من كورونا.