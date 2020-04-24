شاهد.. نشاط بالأسواق الفلسطينية رغم كورونا

عرضت فضائية العربية تقريرا، عن حركة الأسواق النشطة في فلسطين علي الرغم من أزمة فيروس كورونا.





وخرج الفلسطنيون ، للتبضع وشراء الخضروات ووياميش رمضان، والشعور بالبهجة.





وتتزايد المخاوف في فلسطين المحتلة من تفشي فيروس كورونا على نطاق واسع، لأشخاص قدموا من إسرائيل، واتخذت الحكومة حزمة إجراءات لمواجهة الفيروس، على لسان المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية في رام الله إبراهيم ملحم، قائلا طواقمنا الطبية تعمل على تعقب ومتابعة المخالطين للمصابين في قرى القدس ورام الله، لتحصل منهم على عينات حرصا على سلامتهم وسلامة أطفالهم وأسرهم وقراهم، وكل شخص يعلم أنه خالط مصابا يجب عليه إبلاغ الجهات المسؤولة وأن يحجر نفسه منزليا.





وبحسب نفس المصدر نتوقع أن ترتفع حصيلة المصابين مع نهاية اليوم، ومع حلول عيد الفصح اليهودي سيعود 50 ألف عامل إلى منازلهم، وسيشكلون خطرا كبيرا يمكن أن نتجنبه بأن يلتزموا بيوتهم.





و تلتزم إسرائيل بإجراء الفحوصات الطبية لكل العمال قبل عودتهم إلى بيوتهم، ومشيرًا إلى أن رئيس الوزراء محمد اشتية اتصل مع مدير الصحة العالمية، وطلب منه التدخل كي يجري الاحتلال فحوصات لجميع العمال قبل عودتهم، مضيفا أن الاتفاق كان يقضي أن يمضي العمال شهرين قبل عودتهم، لكن الاحتلال لم يلتزم وأعاد نصفهم.



