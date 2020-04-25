المؤبد والغرامة.. 3 عقوبات تنتظر أصحاب العقارات والمستأجرين بسبب الإرهاب

كشفت الأجهزة الأمنية أن نحو 85% من العمليات الإرهابية التى حدثت فى مصر منذ ثورة 30 يونيو، قامت على استغلال الإرهابيون وحدات سكنية مفروشة لمراقبة الضحايا قبل أى عملية إرهابية أو فى تجهيز المتفجرات وتخزين الأسلحة، وذلك لأن عمليات التأجير غالبًا ما تحدث بناء على عقود سريعة غير موثقة فى دوائر الحكومة أو مراكز الشرطة بل التوقيع فقط من قبل المستأجر وصاحب الشقة وأحيانًا السمسار أو البواب المكلف بالإشراف على العقار، وهو ما ظهر في حادث الأميرية الأخير وقبله حادث الدرب الأحمر.





ومن هذا المنطلق، طالب النائب جون طلعت، الوحدات المحلية وأقسام الشرطة بتنفيذ القانون بإلزام أصحاب العقارات بالإخطار قبل تأجير أي وحدة سكنية، ويحب التركيز في هذا الخصوص بالمناطق الشعبية، مؤكدا أن تنفيذ القانون في هذا الشأن يجعل كل الأماكن المؤجرة تحت أعين الجهات المسئولة بما يساهم في الحد من العمليات الإرهابية.





بدوره قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن اللجنة وافقت على تعديلات قانون الإرهاب بشأن منع تأجير الشقق السكنية إلا بموافقة الشرطة، مايو الماضي، وتم إحالته إلى أمانة المجلس، لمنه لم يُدرج على جدول أعمال الجلسة العامة حتى الآن، لأخذ الموافقة النهائية بشأنه.





تعديلات الإرهاب





وأوضح وكيل تشريعية البرلمان، أن التعديل يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تتجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أجّر عقارا أو وحدة دون إخطار قسم أو مركز الشرطة الكائن في دائرته، بصورة عقد الإيجار وصورة الرقم القومي للمستأجر المصري، أو إثبات الهوية للأجنبي، وذلك خلال 72 ساعة من تاريخ شغل العقار، أو إبرام عقد الإيجار أيهما أقرب، بجانب مصادرة العقار بعد صدور حكم بالإدانة.





150 ألف غرامة





بدوره تقدم النائب إسماعيل نصر الدين، بمشروع قانون في هذا الصدد، يعاقب المخالفين بالحبس أو الغرامة التي لاتقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه، فيما تصل للحبس الذي لا يزيد عن 7 سنوات إذا ترتب على هذا الأمر استخدام العقار المؤجر في جريمة إرهابية، أو بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه.





السجن المؤبد



