الوطنية للتدريب: مشاركة 800 طالب في المنصة الرقمية بـ 6 برامج مختلفة.. فيديو

قالت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب إن تقنية التعليم عن بعد تخدم 800 طالب يشاركون فى 6 برامج مختلفة.





وأضافت المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب ، خلال تقرير خاص عبر فضائية اكسترا نيوز، أن الأكاديمية الوطنية للتدريب تواصلوا معها لتسجيل مواضيع مشوقة بالنسبة للموارد البشرية لإفادة الشباب خاصة وع فترة الحظر الحالية وانتشار فيروس كورونا .





وأكدت استشارى الموارد البشرية، إلى أنها تحمست لهذه الفكرة كثيرأ خاصة وأن هذه المرة تختلف كثيرأ عن قبل بإطلاقها للقطاعات ، الشركات ، الوزرات أما هذه المبادرة ف خاصة بالسوشيال الميديا والتى يجعلها تصل لكافة الفئات .





ولفتت إلى أن 800 طالب يتلقون التدريب من منازلهم ولا يقومون بزيارة الأكاديمية إلا عند إجراء الإختبارات.





يذكر أن الأكاديمية الوطنية للتدريب أطلقت نظام التعليم عن بعد تحت عنوان المبادرة الرفمية 2020 والتى تعد تجربة جديدة ولكن اقبال الطلاب على هذه المبادرة كشف حجم نجاحها .



