السجن المؤبد لصاحب الشقة المؤجرة لإرهابي.. مشروع قانون

طالب النائب خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالبرلمان، بمناقشة مشروع قانونه بشأن الإخطار عن تأجير الشقق للحد من الأوكار الإرهابية، موضحا أن المشروع يعالج استغلال ثغرة قانونية تسمح للإرهابيين بتأجير شقق لفترات قصيرة لتنفيذ عملياتهم الإرهابية الآثمة.





وألزم النائب في مشروعه، كل مؤجر وحدة سكنية أو تجارية أن يبلغ قسم الشرطة أو المركز التابع له الوحدة المؤجرة بالبيانات الكاملة للمستأجر وإثبات شخصيته، الغرض من الإيجار، فضلا عن مدة الإيجار بدايتها ونهايتها، على أن يتم ذلك خلال ٢٤ ساعة من تاريخ تحرير عقد الإيجار أو من تاريخ استلامه العين المؤجرة أيهما أقرب.



