وزير الاتصالات يشهد ختام تدريب الدفعة الأولى من رائدات الأعمال في مبادرة (قدوة تك)

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جانبًا من فعاليات ختام البرنامج التدريبي للدفعة الأولى من رائدات الأعمال للتدريب على مهارات التسويق الرقمي من خلال مبادرة "قدوة تك" والذي تم تنفيذه بتقنية التعلم عن بُعد.

قدم الوزير التهنئة للخريجين وأشاد سيادته بتجربتهم الرائدة في تلقي العملية التدريبية عبر الوسائل الرقمية. مشيرا الى أن التدريب عن طريق هذه الوسائط الحديثة يمكن الوزارة من تقديم الفرص التدريبية لأكبر عدد من المتدربين وبتكلفة أقل، ودون تحمل المتدربات والمتدربين مشقة الانتقال إلى أماكن التدريب.

كما أشار الوزير خلال كلمته "نساعد المهنيين المستقلين على الوصول إلى الأسواق الخارجية من خلال الوسائل الرقمية المتعددة" مشددا على أن التدريب الرقمي هو سمة العصر ويجب على أصحاب المهن ومقدمي الخدمات مواكبة هذه المستجدات من خلال التمكن من مهارة استخدام وسائل التواصل والتسويق الرقمية.

كما أكد الوزير على دور الوزارة في تقديم الدعم الكامل لكل القطاعات بالدولة ومساندة جهودها لاسيما المبادرات التي تحفز على استمرارية ودفع عجلة العمل عن بُعد ومنها مبادرة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (قدوة- تك) التي تهتم بدعم المرأة المصرية وتمكينها باستخدام تكنولوجيا المعلومات في العمل عن بُعد من خلال دعم مهارات رائدات الأعمال من صاحبات الحرف اليدوية في مجال التسويق الرقمي، والتجارة الاليكترونية والتي بات واضحًا للجميع مدى أهمية تقديم هذا الدعم مع ما نشهده من تطور ملحوظ لثقافة التسوق الإليكتروني للشعب المصري والعالمي، مشيرًا الى استراتيجية وزارة لاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في التحول الرقمي الشامل على المستوى التقني من توفير بنية تحتية رقمية من سرعات عالية وأنظمة اتصالات متقدمة، وعلى مستوى تيسير الخدمات وتطوير مهارات الموطن المصري استعدادًا لهذا التحول الشامل في كافة قطاعات الدولة.

كما أجرى الوزير حوارًا مع عدد من رائدات الاعمال الملتحقات بالتدريب حول أهمية تقنيات التعلم عن بًعد في التغلب على التحديات والظروف الراهنة وخوض هذه التجربة الجديدة، وكيف أن التدريب عبر تطبيقات تكنولوجيا المعلومات يسهل الوصول بأنشطة التنمية إلى كافة محافظات مصر، بما يتيح استيعاب كافة فئات ومناطق المجتمع بالدمج التكنولوجي والنفاذ إليها.

هذا وتتوالى المجموعات التدريبية على مهارات التسويق الرقمي باستخدام منصات التواصل المجتمعي لرائدات الأعمال، الذي يتم عبر تقنيات التعلم عن بُعد، حيث بدأت خلال هذا الأسبوع فعاليات تدريب المجموعة الثانية وفق الخطط الموضوعة، والتي تنفذها(مبادرة قدوة- تك) وهي مبادرة قومية تابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تهتم باستثمار الطاقات الإبداعية لدى المرأة، من خلال برامج تدريبية لبناء القدرات والحفاظ على الحرف التراثية، وتواكب الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للسيدات من أجل تحقيق الاستفادة القصوى من حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.