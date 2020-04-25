بسبب نظام تميم.. الغد: الشعب القطري يعاني ولا يجد سلعه الأساسية

قال المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد بأنه لا تزال إخفاقات حكومة أمير إمارة الدم والإرهاب "تميم بن حمد" تتوالى فمنذ الفشل الواضح في إدارة أزمة كورونا واستمرار الإخفاق حتى بداية شهر رمضان.





وأوضح موسى، أن هناك إخفاقات جديدة بدأت تظهر مؤخرا مع بداية شهر رمضان، حيث فشلت الحكومة القطرية في توفير عدة سلع أساسية على رأسها السكر والدواجن والطحينة، ما فجر غضبا عارما داخل الشعب القطري.



