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برلمان

بسبب نظام تميم.. الغد: الشعب القطري يعاني ولا يجد سلعه الأساسية

السبت 25/أبريل/2020 - 02:00 ص
تميم بن حمد
تميم بن حمد
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أحمد أيمن
قال المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد بأنه لا تزال إخفاقات حكومة أمير إمارة الدم والإرهاب "تميم بن حمد" تتوالى  فمنذ الفشل الواضح في إدارة أزمة كورونا واستمرار الإخفاق حتى بداية شهر رمضان.

وأوضح موسى، أن هناك إخفاقات جديدة بدأت تظهر مؤخرا مع بداية شهر رمضان، حيث فشلت الحكومة القطرية في توفير عدة سلع أساسية على رأسها السكر والدواجن والطحينة، ما فجر غضبا عارما داخل الشعب القطري.

وأعلن رئيس حزب الغد، أن كل ما يهم النظام القطري هو دعم الإرهاب والفوضى ومحاولة تحسين صورته إعلاميا فلا يهمه شعبه ومعاناته فهو نظام يسير بمبدأ جماعة الإخوان الإرهابية الوطن مجرد سكن وطز فيه وفي شعبه.
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