"اورنچ مصر" تساهم فى توفير مواد غذائية خلال شهر رمضان الكريم للعمالة اليومية

قررت "اورنچ مصر" بالتعاون مع "فوري" وأولاد رجب المساهمة في مبادرة جديدة لتوفير كراتين مواد غذائية استعدادا لشهر رمضان للآلاف من أسر العمالة اليومية في 12 محافظة.

وتأتي مشاركة اورنچ في هذه المبادرة للمساهمة في تخفيف الأعباء المعيشية عن الفئة الأكثر احتياجًا ودعمًا لجهود الدولة في توفير كافة أوجه الرعاية والدعم للمتضررين من العمالة اليومية من مواجهة فيروس كورونا والتي أثرت وبشكل مباشرة على دخلهم اليومي.

وبموجب هذه المبادرة الجديدة، أرسلت "اورنچ مصر" رسائل نصية إلى آلاف من العمالة اليومية تحتوي علي كود خاص يعد بمثابة قسيمة شراء يقدمها العامل في أقرب فرع من فروع سلسلة "أولاد رجب" من خلال ماكينات والتكنولوجيا الخاصة بفوري ليحصل علي كرتونة تحتوي علي المواد الغذائية الأساسية خلال شهر رمضان بشكل سهل وآمن.

وقد حرصت "اورنچ مصر" بالتعاون مع فوري من خلال منظومة رقمية متكاملة في هذه المبادرة على تفعيل الخدمات الإلكترونية لتسهيل تقديم الخدمة للمستفيدين لمنع الازدحام وتقديم الدعم لمستحقيه بأرقى وأكفأ وسيلة ممكنة.

وتعليقًا علي هذه المبادرة قالت هالة عبد الودود مدير قطاع العلاقات العامة والمسئولية المجتمعية بشركة اورنج مصر " إن الحملات الإنسانية التي بادرنا بإطلاقها للمساهمة في الحد من آثار تفشي فيروس كورونا المستجد سواء كانت مادية او معنوية تشكل أولوية قصوى لدى الشركة في هذه المرحلة من أجل حماية جميع الأشخاص المتضررين والمساهمة في تغيير حياتهم للأفضل. كما أكدت على أن اورنچ اعتادت الالتزام بمسؤوليتها تجاه المجتمع المصري ومساندة الدولة المصرية وبالذات خلال الأزمات ودائمًا ما تبذل قصارى جهدها لتحديد أفضل السبل لمساعدة أفراد المجتمع الأكثر احتياجًا والتأثير الإيجابي به".

من جانبه قال أحمد نادر رئيس القطاع التجاري لشركة فوري: إن تعاون شركة فوري وشركة اورنچ باستخدام التكنولوجيا لتحديد الاسر الاكثر احتياجًا والتواصل معهم ومنحهم المساعدات بشكل سهل وآمن دون تزاحم بالتعاون مع أولاد رجب من خلال منظومة رقمية متكاملة هو توظيف لقدرات الشركات الثلاث في استخدام التكنولوجيا لدعم هذه الأسر فى هذه الظروف الصعبة.