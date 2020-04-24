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أخبار البلد

مبادرة اكتشف مصر من بيتك.. ماذا قالت عنها وسائل الإعلام العالمية؟

الجمعة 24/أبريل/2020 - 04:28 م
صدى البلد
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محمد الاسكندرانى
أشادت العديد من الصحف ووكالات الأنباء العالمية والعربية، منها رويترز والوكالة الفرنسية والصينية وصحيفة الجارديان البريطانية، وباري ماتش، ولو بوان الفرنسية، ولايف ساينس، بالمبادرة التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار أوائل شهر ابريل الجاري تحت شعار “اكتشف مصر من بيتك” ExploreEgyptFromHome#

وذلك لإتاحة عدد من الزيارات الافتراضية والجولات الإرشادية لبعض المواقع والمتاحف الأثرية المصرية لشعوب العالم عبر الصفحات الرسمية للوزارة على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال فترة تواجدهم في المنازل ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد (Covid19).

كما وصفت الصحف هذه المبادرة، بأنها إحدى وسائل تنشيط السياحة إلى مصر مما سيشجع السائحين على زيارة مصر بعد انتهاء الأزمة وعودة الحركة السياحية.

كما أذاعت شبكة سي ان ان ترافل فيديو قصيرا عن تلك المبادرة قدمه عالم الآثار Chris Naunton أوضح فيه أهمية المبادرة وتحدث عن بعض المناطق الأثرية التي تم نشر جولات افتراضية لها. 
مبادرة اكتشف مصر من بيتك.. ماذا قالت عنها وسائل الإعلام العالمية؟
مبادرة اكتشف مصر من بيتك.. ماذا قالت عنها وسائل الإعلام العالمية؟
مبادرة اكتشف مصر من بيتك.. ماذا قالت عنها وسائل الإعلام العالمية؟
مبادرة اكتشف مصر من بيتك.. ماذا قالت عنها وسائل الإعلام العالمية؟
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