خبراء: عين مريض فيروس كورونا مصدر عدوى لعدة أسابيع

كشف خبراء الطب في تقرير، أنه يمكن لفيروس كورونا التاجي أن يبقى في عيون المريض لأسابيع متتالية.

وجد باحثون في المعهد الوطني للأمراض المعدية في إيطاليا أن الفيروس استمر في عيون امرأة تبلغ من العمر 65 عاما لمدة 21 يومًا بعد ظهور الأعراض لأول مرة، بحسب ما ذكرته صحيفة ديلي ميل البريطانية.

على الرغم من أن الفيروس التاجي ينتشر في المقام الأول من شخص لآخر عبر قطرات اللعاب والمخاط من السعال والعطس وربما التحدث والتنفس، تؤكد الدراسة الجديدة أن تجنب لمس وجهك وعينيك أمر حاسم لوقف انتشار المرض.

فيما ينشأ التهاب الملتحمة، بسبب العديد من البكتيريا والفيروسات، وهذا ما أصبح أكثر شيوعا بين مرضى فيروس كورونا مؤخرا.

في الولايات المتحدة، أصبحت العين الوردية في البداية مصدر قلق للفيروس التاجي بعد أن كشفت ممرضة في دار رعاية مركز رعاية الحياة في كيركلاند، واشنطن أن الفيروس الذي أنال من 80 مقيمًا و34 موظفًا وقتل 35 شخصا وأصاب 19 مريضة كان يصاحبه احمرار شديد في العين.

ولعل الأمر الأكثر مدعاة للقلق، هو أن العديد من هؤلاء المرضى لم تظهر عليهم أي علامات أخرى للمرض، ولكن تم التأكد في نهاية المطاف من إصابتهم بفيروسات كورونا، نتيجة احمرار أعينهم.