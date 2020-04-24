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أخبار العالم

السعودية في خدمة الإسلام.. تدشين مشروع لتفطير الصائمين بالسنغال

الجمعة 24/أبريل/2020 - 04:48 م
جانب من تدشين المشروع
جانب من تدشين المشروع
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محمود نوفل
دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة خادم الحرمين الشريفين في العاصمة السنغالية داكار، مشروع خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين لعام 1441هـ، وذلك بمقر الملحقية بالعاصمة دكار. 

وحضر مراسم التدشين سفير خادم الحرمين الشريفين في جمهورية السنغال فهد بن علي الدوسري، ورئيسة الممثلية العامة للتضامن الوطني والحماية الاجتماعية والمساعدات الإنسانية بالسنغال امينتا صو، والملحق الديني بالسفارة هزاع بن مليح المطيري.

وبهذه المناسبة أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دكار أن البرنامج يعد لبنة من لبنات الخير والبركة التي يتعاهد بها خادم الحرمين الشريفين إخوانه في شهر العطاء. 

ونوه ان الجهود التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية بقيادة  الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ في تنفيذه وفق منظومة ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة في المرحلة الحالية.

من جانبها، أشادت رئيسة الممثلية العامة للتضامن الوطني والحماية الاجتماعية والمساعدات الإنسانية بالسنغال امينتا صو، بالجهود التي تقدمها المملكة في المجال الإسلامي، ودعم المشاريع الرمضانية التي تقوي أواصر المحبة بين المسلمين في الشهر الفضيل. 

كما اشاد  بدور المملكة الريادي في خدمة الإسلام والمسلمين بالعالم، والدفاع عن قضاياهم.

وفي ختام مراسم التدشين جرى توزيع سلال غذائية على عدد من المستفيدين من البرنامج، والتقطت الصور التذكارية لهذه المناسبة.
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