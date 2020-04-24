بسبب كورونا.. تراجع كبير فى الطلب على الأثاث وانتعاش قطاعي الأغذية والدواء

قال أسامة حفيلة رئيس جمعية مستثمرى دمياط، إن صناعة الاثاث تأثرت بصورة سلبية نتيجة انتشار وباء كوفيد19 المعروف بكورونا فيروس ، حيث تراجع الطلب علي منتجاتها خلال الشهرين الماضيين.



وأضاف حفيلة، فى تصريحات خاصة لـ " صدى البلد" أن المصانع داخل المناطق الصناعية بدمياط الجديدة تعمل بشكل متفاوت حسب طلب علي السلع منوها الى أن مصانع الاغذية و الادوية تعمل بنسبة 100% من طاقتها الايجابية بينما مصانع الاثاث شبه متوقفة.



وتابع: "هناك عزوف كبير عن شراء الاثاث بسبب الظروف الحالية فالمواطن يتجه لشراء وتخزين الغذاء و الادوية أكثر من النظر لاى سلعة اخرى".



وأكد حفيلة، أن جميع المصانع العاملة بالمنطقة الصناعية تتبع تعليمات الدولة فيما يخص الاجراءات الاحترازية من تعقيم الماكنيات و المصانع بشكل دورى توزيع الكمامات على العمال تخفيف الورديات و عدم الازدحام.



وأوضح حفيلة، أن قرارات الحكومة الأخيرة المتعلقة بمواجهة انتشار فيروس كورونا جيدة جدا وأحدثت توازنا بين الصحة العامة و الاقتصاد.



