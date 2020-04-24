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اقتصاد

بسبب كورونا.. تراجع كبير فى الطلب على الأثاث وانتعاش قطاعي الأغذية والدواء

الجمعة 24/أبريل/2020 - 04:34 م
صناعة الاثاث
صناعة الاثاث
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علياء فوزى
قال أسامة حفيلة رئيس جمعية مستثمرى دمياط، إن صناعة الاثاث تأثرت بصورة سلبية نتيجة انتشار وباء كوفيد19 المعروف بكورونا فيروس ، حيث تراجع الطلب علي منتجاتها خلال الشهرين الماضيين.

وأضاف حفيلة، فى تصريحات خاصة لـ " صدى البلد" أن المصانع داخل المناطق الصناعية بدمياط الجديدة تعمل بشكل متفاوت حسب طلب علي السلع منوها الى أن مصانع الاغذية و الادوية تعمل بنسبة 100% من طاقتها الايجابية بينما مصانع الاثاث شبه متوقفة.

وتابع: "هناك عزوف كبير عن شراء الاثاث بسبب الظروف الحالية فالمواطن يتجه لشراء وتخزين الغذاء و الادوية أكثر من النظر لاى سلعة اخرى".

وأكد حفيلة، أن جميع المصانع العاملة بالمنطقة الصناعية تتبع تعليمات الدولة فيما يخص الاجراءات الاحترازية من تعقيم الماكنيات و المصانع بشكل دورى توزيع الكمامات على العمال تخفيف الورديات و عدم الازدحام.

وأوضح حفيلة، أن قرارات الحكومة الأخيرة المتعلقة بمواجهة انتشار فيروس كورونا جيدة جدا وأحدثت توازنا بين الصحة العامة و الاقتصاد.

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