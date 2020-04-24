الأجهزة الوقائية بصحة أسوان تواصل تعقيم المناطق السكنية لمواجهة كورونا

تواصل الإدارات الوقائية التابعة لمديرية الشئون الصحية بأسوان تنظيم حملاتها المكبرة للكشف عن المخالطين للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد.





ويتم تنفيذ هذه الجهود فى إطار الحفاظ على صحة المواطنين، وللحد من إنتشار الفيروس بهذه المناطق وذلك بمشاركة فريق التقصى وأعمال الترصد الدكتور أحمد أمين مدير الترصد بالإدارة، ومحمود فنى معمل.





ومن جانبه قال الدكتور نجيب نجيب أحد الأطباء المسئولين عن الحملة بإدارة الطب الوقائى بصحة أسوان بأن الحملة شملت إجراء التحاليل الطبية للمخالطين للمصابين بفيروس كورونا المستجد، بالمناطق التالية وهى عباس فريد ، والشيخ هارون ، والخزان شرق، بالإضافة إلى فحص المخالطين بوادى كركر ، والناصرية.





