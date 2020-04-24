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محافظات

الأجهزة الوقائية بصحة أسوان تواصل تعقيم المناطق السكنية لمواجهة كورونا

الجمعة 24/أبريل/2020 - 04:41 م
عمليات التطهير
عمليات التطهير
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شاذلى عبد الفتاح
تواصل الإدارات الوقائية التابعة لمديرية الشئون الصحية بأسوان تنظيم حملاتها المكبرة للكشف عن المخالطين للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد.  

ويتم تنفيذ هذه الجهود فى إطار الحفاظ على صحة المواطنين، وللحد من إنتشار الفيروس بهذه المناطق وذلك بمشاركة فريق التقصى وأعمال الترصد الدكتور أحمد أمين مدير الترصد بالإدارة، ومحمود فنى معمل.  

ومن جانبه قال الدكتور نجيب نجيب أحد الأطباء المسئولين عن الحملة بإدارة الطب الوقائى بصحة أسوان بأن الحملة شملت إجراء التحاليل الطبية للمخالطين للمصابين بفيروس كورونا المستجد، بالمناطق التالية وهى عباس فريد ، والشيخ هارون ، والخزان شرق، بالإضافة إلى فحص المخالطين بوادى كركر ، والناصرية.

كما قامت إدارة الطب الوقائى بالمديرية تحت إشراف الدكتور مصطفى أبو المجد مدير الإدارة بتنظيم حملة للمسح والتقصى والفحص الطبى للمواطنين بمنطقتى نجع المحطة بالكرور وشارع المدارس بمدينة أسوان.

وفى نفس الوقت قامت إدارة الأمراض المتوطنة قامت بعمل حملات تطهير وتعقيم بحى الشيخ هارون بمدينة أسوان، والمناطق السكنية بمدينة كوم أمبو شملت مناطق الرمد الشرقى والمربعات.

وقالت الدكتورة مروة محمود مدير إدارة الأمراض المتوطنة بمديرية الشئون الصحية بأسوان أن المديرية تستكمل جهودها لمكافحة فيروس كورونا وحماية صحة وسلامة المواطنين .

جاء ذلك في إطار التدابير والإجراءات الإحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا وحماية صحة وسلامة المواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والدكتور ٱيهاب عماد حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان.
 

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