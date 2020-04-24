بلطجية يقتحمون متجرا بأسلحة بيضاء ويرهبون الزبائن

كشفت لقطات صادمة سجلتها كاميرات المراقبة بأحد المتاجر، لحظة اقتحام اثنين من البلطجية متجرا ويهددان عاملة المتجر ببلطة وفأس وهي مذعورة بإحدى زوايا المتجر، وذلك قبل أن ينهب البلطجية سجائر وأموال من خزنة المتجر.

ويوضح الفيديو الزبائن المرعوبين حين اقتحم اثنان من البلطجية حاملين أسلحة بيضاء لسرقة محتويات أحد المتاجر ببريطانيا.

ويبين الفيديو الذي نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، السارقين وهما ينهبان السجائر من رفوف المتجر، ويسرقان الأموال والبضائع ويضعانها في حقيبة رياضية.

وفي النهاية تمكن اللصان من الفرار من المتجر المنهوب، وسط ذعر الزبائن والعاملين بالمتجر.