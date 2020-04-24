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اقتصاد

ارتفاع مفاجئ لطلبيات السلع الرأسمالية الأساسية الأمريكية في مارس

الجمعة 24/أبريل/2020 - 05:31 م
الولايات المتحدة
الولايات المتحدة الامريكية
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وكالات
ارتفعت الطلبيات الجديدة للسلع الرأسمالية المصنعة في الولايات المتحدة على غير المتوقع في مارس ، لكن المكاسب من المرجح ألا تكون مستدامة في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي تسبب في غلق الاقتصاد بشكل مفاجئ وساهم في انهيار أسعار النفط الخام.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية إن طلبيات السلع الرأسمالية غير الدفاعية باستثناء الطائرات، وهي مؤشر يحظى بمتابعة وثيقة لخطط إنفاق الشركات، ارتفعت 0.1 بالمئة الشهر الماضي.

وجرى تعديل بيانات فبراير شباط لتُظهر أن طلبيات السلع الرأسمالية الأساسية انخفضت 0.8 بالمئة بدلا من انخفاض بنسبة 0.9 بالمئة في التقديرات السابقة.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاض طلبيات السلع الرأسمالية الأساسية ستة بالمئة في مارس .

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