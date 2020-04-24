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بين الناس

سكان أحمد صالح يشكون انتشار الكلاب الضالة

الجمعة 24/أبريل/2020 - 04:41 م
كلاب ضالة
كلاب ضالة
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احمد قطب
أرسل القارئ أحمد عادل والمقيم في شارع أحمد صالح بحي الساحل بشبرا، شكوى، إلى خدمة "بين الناس" بموقع "صدى البلد"؛ متضررا من انتشار الكلاب الضالة. وقال "عادل" في شكواه: "نحن سكان شارع احمد صالح نعاني من انتشار الكلاب الضالة بالمنطقة. 

مشيرا إلى أنه تم تقديم العديد من الشكاوى لكن دون جدوى. 
  وطالب المسئولين بسرعة حل هذه المشكلة رائفة بأهالي المنطقة. 

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360.
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