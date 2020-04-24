سكان أحمد صالح يشكون انتشار الكلاب الضالة

وطالب المسئولين بسرعة حل هذه المشكلة رائفة بأهالي المنطقة.





ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360.

مشيرا إلى أنه تم تقديم العديد من الشكاوى لكن دون جدوى.