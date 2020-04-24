دراما رمضان.. الغموض يسيطر على الحلقة الأولى من لعبة النسيان.. صراع في "الفتوة" لـ ياسر جلال.. وزينة تجسد شخصية طبيبة بـ جمع سالم

بدأ عدد من القنوات عرض عدة مسلسلات منذ أمس الخميس، وفجر يوم الجمعة ضمن الموسم الرمضاني 2020، نستعرض لكم تفاصيل الحلقات الأولى من هذة المسلسلات من خلال التقرير التالي:





لعبة النسيان





سيطرت حالة من الغموض على الحلقة الأولى من مسلسل لعبة النسيان، ففي المشهد الأول ظهرت رقية " دينا الشربيني" وهي في حالة ولادة وبجانبها زوجها امجد " احمد صفوت" وخادمتها زوزو " رجاء الجداوي" في المستشفى,





وفي مشهد مليء بالرومانسية تعبر رقية عن حبها لـ لامجد وهي تحمل طفلها الذي اختارت له اسم يحيى، ثم يقرر زوجها أن يذهب للمنزل للحصول على قسط من راحة على ان يأتي اليها في الصباح وبرفقته ابنتهما تمارا ويطالب امجد من زوزو اصطحابه للسيارة كي يعطيها نقودا.

وفي هذه اللحظة تستلم الممرضة من رقية طفلها يحيى ولكن فجأة تجد ان السرير المتواجد فيه رضيعها يتحرك ثم تسقط من فوق السرير.





في مشهد آخر بفارق 6 سنوات، تستيقظ رقية من الغيبوبة بعد مرور 4 أشهر على محاولة انتحارها بعدما اكتشف زوجها خيانتها له مع عشيقها " خالد وهدان المحامي"، ويواجهها ضابط المباحث بفيديو مسجل من منزلها حيث اكتشف امجد خيانته لها ولكن تحاول بهيرة " إنجي المقدم "التي تقوم بدور الطبيبة النفسية بمنعه وتبرر ان حالتها النفسية لا تسمح بالاستجواب.





وعندما يواجه ضابط المباحث وشقيق امجد بخيانتها تصاب بالانهيار العصبي، ثم تطلب بهيرة من مدير المستشفى بالتعهد لها بعدم دخول اي شخص لغرفة رقية إلا بأذنها كي تتمكن من معالجة الحالة بعدما أكدت إصابتها بفقدان الذاكرة.





وينزل خبر افاقة رقية كـ صاعقة على عائلة زوجها امجد ، حيث ترفض ابنة رقية " تمارا " رؤيتها وتؤكد على كراهيتها لها لانها تسببت في وفاة والدها، بينما يظهر يحيى الصيرفي "محمود قابيل" في دور حما رقية الذي يصطحب حفيده يحيى لقبر والده كي يزوره.





وتنتهي احداث الحلقة بمشهد فلاش باك لامجد وهو يواجه رقية بخيانتها ويحاول قتلها.





الفتوة





شهدت أحداث الحلقة الأولي من مسلسل " الفتوة " لـ ياسر جلال صراعا بينه وبين ابن تاجر الألبان الذي يصر علي مضايقة ابنته وتجسد الدور ليلي أحمد زاهر .





أيضا يجسد أحمد خليل شخصية صابر أبو شديد " فتوة الجمالية ولديه ابن "عزمي " ويجسد الدور أحمد صلاح حسني أما ابنته "ليل " تجسد دورها مي عمر والتي خرجت دون علم والدها الفتوة من أجل حضور حنة .





ويسجل "الفتوة" التعاون الثانى على التوالى بين الرباعى ياسر جلال والمؤلف هانى سرحان والمخرج حسين المنباوى وشركة سينرجى، بعدما قدموا سويًا مسلسل "لمس أكتاف" العام الماضى والذى شارك فى بطولته فتحى عبد الوهاب وحنان مطاوع وإيمان العاصى، محمد عز، مجدى فكرى، سمر مرسى، كرم جابر، هبة عبد الغنى، كارولين خليل، خالد كمال، شريف الدسوقى، لطيفة فهمى، رانيا شاهين، هاجر الشرنوبى، أحمد كشك، ليلى حسين، عمر شرقى، عزوز عادل.





عرضت قناة الحياة الحلقة الأولى من مسلسل الفتوة لـ ياسر جلال، الساعة 12.5 بعد منتصف ليل الخميس بخمس دقائق، ليلة أول يوم رمضان، وهو العمل الذى ينافس وبقوة فى السباق الرمضانى المقبل.





وطرحت الشركة المنتجة للعمل، البرومو الدعائى الأول، والذى ظهر فيه ابطال المسلسل بـ النبوت، والملاية اللف، واحتوى أيضًا على عدة أزمات بين كبير الفتوات، وكبير المدبح، حيث تدور أحداث المسلسل في إطار من الغموض والإثارة ، كما كشفت الشركة عن الاغنية الدعائية بعنوان "البذرة الطيبة" للمطرب الشعبى أحمد شيبه.





مسلسل "الفتوة" بطولة ياسر جلال الدين الخولى وأحمد خليل وهنادى مهنى وأحمد خالد صالح وليلى أحمد زاهر ومها نصار وأحمد جمال سعيد وعايدة رياض ومجدى فكرى وعهدى صادق وغفران محمد وعزوز عادل ومن تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى.





القمر آخر الدينا





يبدأ عمرو عابد رحلة البحث عن والدته في الحلقة الأولى من "القمر آخر الدنيا"، فما بدأ بيوم عادي بالنسبة لجلال الذي يقوم بدوره عمرو عابد انتهى بمحاولته هو واخوته البحث عن أمهم المفقودة التي تعاني من أعراض الزهايمر مما سبب قلق كبير للأسرة التي لا تعرف ما مصير أمهم الذي سنكتشفه خلال أحداث المسلسل.





مسلسل " القمر آخر الدنيا" يعرض يوميًا على قناة النهار الساعة 11:30 مساءً والإعادة 05:00 و08:00 صباحًا وعلى النهار دراما الساعة 01:30، 10:30 صباحًا، 03:00 مساءً





ويقوم عمرو عابد بدور "جلال" وهو الابن الأصغر للفنانة سميرة عبد العزيز والذي يعيش معها هو وزوجته وابنته ويعمل في الشئون القانونية بوزارة الزراعة وفي المساء يعمل كسواق أوبر ولديه أخت تقوم بدورها بشرى وأخ يقوم بدوره مؤمن نور وتستيقظ العائلة على مفاجئة وهي اختفاء الأم ويبدأ الأخوات الثلاثة في البحث عن أمهم وخلال هذا الوقت يبدأون في التقارب فيما بينهم بشكل أكبر".





مسلسل "القمر آخر الدنيا" من بطولة عمرو عابد، بشري، سميرة عبد العزيز، ثراء جبيل، هشام اسماعيل، مؤمن نور، وإخراج تامر حمزة، وإنتاج ستارز ميديا.





جمع سالم





كشفت احداث الحلقة الاولى من مسلسل جمع سالم عن الشخصية التي تجسدها زينة وهي الطبيبة مريم التي تقوم بانقاذ حياة طفلة خلال اجرائها عملية جراحية خطيرة لها رغم تحذير مساعدها لها الا انها تنجح في تلك المهمة الصعبة.





تظهر الفنانة دلال عبد العزيز وهي تجسد دور والدة زينة، وفي اول مشاهد لهما تعبر " مريم" عن سعادتها لوالدتها بنجاح العملية ثم تظهر خلال احداث الحلقة الاولى وهي تقضي راس السنة مع اصدقائها.





تقع "مريم" في اعجاب خطيب كريمة " ريم البارودي" من النظرة الاولى خلال قضائهم حفل رأس السنة، دون علم الاولى ان هذا الرجل متزوج وتظهر مريم قورة في المسلسل كـ صديقة لـ كريمة.





وتنتهي احداث الحلقة الاولى لموقف غريب بقيام مريم بشراء مواد مخدرة من احد تجار المخدرات.





مسلسل "جمع سالم" من بطولة دلال عبد العزيز وريم البارودي ومحمد شاهين ومحمد علاء ورنا سماحة، تأليف محمد ناير وإخراج إيمان ‏حداد إنتاج شركة سكرومو ميديا.