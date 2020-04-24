تجربة صادمة.. نهى عادل: انتظروني بمسلسل حب عمري

أعلنت الفنانة نهى عادل، عن دخولها السباق الدرامي برمضان 2020 من خلال مسلسل "حب عمري" المنتظر عرضه على قناة "القاهرة والناس"، في الموسم الرمضاني.





المسلسل تجربة جديدة من خلال بطولة جماعية تجمع نهى عادل بالفنان هيثم شاكر، سهر الصايغ، منة فضالي، أحمد كرارة، وعدد آخر من الفنانين.





ستقدم نهى عادل من خلال المسلسل شخصية " نسمة " في تجسيد جديد ومختلف لأدوار الشر في مفاجأة صادمة للجمهور الذي لم يتعود على نهى عادل على تجسيد تلك الأدوار لكنه سيبقى تحديا قويا ومختلفا يتشوق له الجمهور.





كان مخرج العمل عبد العزيز حشاد قرر التصوير بشكل مكثف فى الأيام المقبلة للانتهاء من العمل بشكل كامل على الأقل قبل حلول شهر رمضان.





مسلسل "حب عمرى" تأليف فداء الشندويلى وإخراج عبد العزيز حشاد، وبطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومنة فضالى ونهى عادل ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأمانى كمال وديانا هشام وسامح الصريطى وتامر فرج وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث العمل فى إطار رومانسى حول قصة حب كبيرة تجمع البطلين هيثم شاكر وسهر الصايغ، وتمر بالعديد من الصعوبات.



