كورونا يضعف أمام فانوس رمضان في قنا.. مواطن: لا نشعر بفرحة رمضان بدونه.. فيديو

التداعيات الصحية والاجتماعية الناتحة عن ظهور فيروس كورونا، منذ اتخاذ الدولة لعدد من الاجراءات الاحترازية لمواجهة هذا الفيروس القاتل، تسببت بشكل مباشر فى التأثير على احتفال المصريين بشهر رمضان المبارك، واختفاء الكثير من المظاهر التى كانت تشهدها البلاد مع حلول الشهر الفضيل.

" فانوس رمضان" والذى يرجع تاريخه لقرون طويلة كان ومازال من أبرز مظاهر الاحتفال شهر رمضان المبارك والذى لا يشعر الأطفال- بل بعض الكبار- بقدوم شهر رمضان إلا بعد ظهور الفوانيس فى الشوارع و على واجهات المحلات وشراء ما يتناسب مع قدراتهم المالية.

الفانوس الذى كان يزين واجهات المحلات ويعتبره آخرون موسما تجارىا ناجحا لبيع كميات كبيرة منه، لم يعد كذلك هذا العام مع تداعيات فيروس كورونا، فقد اختفى من محلات كثيرة و أحجم كثيرون عن شرائه بعدما افتقد

المصريون روحانيات الشهر الفضيل.

لكن رغم العزوف وغلاء أسعار المعروض منه، إلا أن عدد لا بأس به من المحلات و المواطنين لديهم إصرار واضح على شراء الفوانيس والاحتفال بشهر رمضان رغمًا عن أنف كورونا، لكى يشعروا مع أبنائهم بشهر رمضان وأيامه المباركة التى ينتظرها الكبار قبل الصغار.

وقال مصطفى ربيع" مزارع" تعودت أن أحضر لأولادى الصغار لشراء ما يحتاجون من فوانيس رمضان، والآن بعدما كبر أبنائى أصطحب أحفادى لشراء الفوانيس التى تنوعت أشكالها و أحجامها عن الماضى، ورغم الأحداث التي نعيشها حاليًا، لكن فرحة شهر رمضان لا تكتمل بدون الفوانيس، و نسأل الله أن تمر الأزمة بسلام وأن نستمتع بشهر رمضان.

وأشار محمد عبدالباسط" تاجر" إلى أنه رغم تحذير الكثير من التجار من الإقدام على شراء الفوانيس هذا العام وارتفاع أسعارها، لقلة المعروض و ظروف النقل، إلا أننى أصررت على شراء كمية كبيرة منه مختلفة الأحجام

والأشكال، لأننى تعودت على ذلك و بالنسبة لى موسم تجارى يعوض حالة الركود التى نعيشها طوال العام.

وأضاف عبدالباسط، الحمد لله رغم الأزمة التى نعيشها، لكن هناك إقبال جيد على شراء الفوانيس لأن الناس تعودت على ذلك ولا يشعر الكثير بحلاوة رمضان إلا من خلال الفوانيس والزينة التى يتم تعليقها أمام منازلهم.

فيما قال أحمد الجارد " باحث فى التراث"، فانوس وأغانى رمضان من أشهر مظاهر الاحتفال بالشهر المعظم،

وكان الفانوس في بداية الإسلام يستخدم كوسيلة إنارة يهتدي بها المسلمون عند ذهابهم إلى المساجد في الليل، أما بداية استخدامه فيوجد عدة حكايات بهذا الشأن، منها أن الخليفة الفاطمي كان دائما ما يخرج إلى الشارع في ليلة رؤية هلال رمضان لاستطلاع الهلال، وكان الأطفال يخرجون معه يحمل كل منهم فانوس ليضيئوا له الطريق وكانوا يتغنون ببعض الأغاني التي تعبر عن فرحتهم بقدوم شهر رمضان.

وأضاف الجارد، ورواية أخرى وهي أن أحد الخلفاء الفاطميين أراد أن يجعل كل شوارع القاهرة مضيئة طوال ليالي رمضان فأمر شيوخ المساجد بتعليق فوانيس على كل مسجد وتتم إضاؤتها بالشموع، أما أصل كلمة فانوس يعود إلى اللغة الإغريقية التي تعني إحدى وسائل الإضاءة، كما يطلق على الفانوس في بعض اللغات اسم "فيناس"، ويذكر الفيروز أبادي مؤلف "القاموس المحيط" أن أصل معنى كلمة فانوس هو"النمام" لأنه يظهر صاحبه وسط الظلام.