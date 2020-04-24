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فن

عمرو أديب يشيد بأداء دينا الشربيني في لعبة النسيان

الجمعة 24/أبريل/2020 - 04:53 م
دينا الشربيني
دينا الشربيني
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محمد نبيل
أشاد الإعلامي عمرو أديب، بمسلسل "لعبة النسيان" للنجمة دينا الشربيني، والذي تم عرض الحلقة الأولى منها أمس على منصة "شاهد vip".

وقال "أديب" عبر حسابه بـ"تويتر": "الحلقة الأولى من لعبة النسيان دينا الشربيني مذهلة.. سيطرة كاملة مش حتقدر تعمل حاجة غير انك تتابع وتتفرج حقيقي لو كمل كده يبقى مبروك".

وتصدر مسلسل "لعبة النسيان" للنجمة دينا الشربيني محركات البحث في مصر، ليُشعل السباق الرمضاني مبكرًا ويعتلي قائمة الأكثر بحثًا على جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي، وحصد المسلسل على العديد من الأراء الإيجابية على موقع "تويتر"، حيث دشّن الجمهور تويتات تشيد بالأداء التمثيلي لبطلة المسلسل دينا الشربيني، والقصة الدرامية التي فرضت نفسها في الحلقة الأولى، والتي تعتبر بداية مبشرة للدراما الرمضانية.

ومن المقرر أن الحلقة الأولى من المسلسل اليوم حصريًا على شبكة قنوات mbc" مصر" الساعة 10 مساءً والإعادة 4 والنصف عصرًا على "mbc مصر"، والساعة 2 عصرًا و8 مساءً على قناة "mbc مصر 2".

وينتمي مسلسل "لعبة النسيان" لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، حيث تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي، "لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل أحمد حاتم، ومن إنتاج iProductions.
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