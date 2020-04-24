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أخبار العالم

ايطاليا تطرد مواطنا مصريا بتهمة الإرهاب

الجمعة 24/أبريل/2020 - 04:37 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلنت مصادر أمنية إيطالية طرد مواطن مصري من على التراب الإيطالي بتهمة ترتبط بالإرهاب.

وقالت المصادر، بحسب وكالة ’كي الإيطالية، إن “القيادة الإقليمية لقوات الدرك (كارابينييري) التابعة لمقاطعة ريجّو كالابريا (جنوب)، بالتعاون مع قيادتي كالابريا وروتشيلا يونيكا، قامت بتنفيذ قرار طرد لأسباب تتعلق بالأمن العام، صدر عن حاكم ريجّو كالابريا ماسيمو مارياني، ضد المواطن المصري هـ. أ. (43 عامًا)، والمقيم في بلدة مارينا دي جويوزا يونيكا”.

واشارت المصادر الأمنية الى أن هذا الإجراء جاء نتيجة تحقيق أجراه عناصر درك مركز المعلومات التابع لقسم عمليات ريجّو كالابريا، والذي أتاح تحديد إطار خطر اجتماعي في هذا الرجل، حيث تم إعادة بناء مسار تطرفي سلكه المعتقل منذ عام 2015 حتى اليوم".

وذكرت المصادر أنه “على وجه الخصوص، أعيد بناء الاتصالات بين المواطن المصري وأنيس العامري، التونسي الذي نفذ الهجوم على سوق عيد الميلاد في برلين في ديسمبر 2016″، وذلك أثناء إقامته في مركز استقبال بالمنطقة.

وقالت المصادر الأمنية إن “آخر ما أقدم عليه الرجل، أثناء إقامته في سجن كاتانزارو، الذي أُطلق سراحه منه في مارس الماضي لإنهائه مدة محكوميته، هدد بقتل القاضي وكشف عن رغبته في شن هجوم إرهابي في إيطاليا بمجرد عودته إلى الحرية.
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