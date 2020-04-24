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فن

أخبار الفن| بالفيديو .. محمد صلاح ونجوم الفن أبطال إعلان جديد .. تعرف على أول ضحايا برنامج رامز مجنون رسمي

الجمعة 24/أبريل/2020 - 04:35 م
محمد صلاح والنجوم
محمد صلاح والنجوم
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آيه عاطف
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي :


تداول رواد السوشيال ميديا، تغريدة لحساب غير رسمي يحمل اسم "رامز مجنون رسمي" أشار من خلالها إلى أن الفنانة ياسمين صبري، هي الضحية الأولى في حلقات البرنامج ، الأمر الذي لم يؤكده أو ينفيه رامز جلال بذاته.



طرحت إحدي شركات الاتصالات، إعلانها الجديد بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك 2020 واستعانت بعدد كبير من النجوم كان على رأسهم اللاعب محمد صلاح.


تصدر مسلسل أم هارون، مؤشرات البحث جوجل في الكويت، خلال الساعات القليلة الماضية، بالتزامن مع بدء شهر رمضان المبارك لعام 2020.



تصدرت 3 مسلسلات قائمة الأكثر بحثا على مؤشر جوجل بعد ساعات من عرض الحلقات الأولى من مسلسلات رمضان 2020.


يخوض الفنان ياسر جلال، السباق الرمضاني الحالي بمسلسله الجديد "الفتوة"، بجانب عدد كبير من نجوم الفن.

قال ياسر جلال، في تصريح لـ "صدى البلد": "الهدف من المسلسل ليس إيصال مرحلة زمنية معينة بل الهدف يفوق ذلك فنحن أرادنا توصيل عدة قضايا مهمة منها قضية الصراع بين الخير والشر".



يعرض مسلسل "حب عمري" للفنان هيثم شاكر علي قناة "روتانا دراما" في تمام الساعة 5:00 مساء، ويعرض  علي قناة "نايل لايف "في تمام الساعة  10:00 مساء ويعرض أيضا علي قناة "بانوراما دراما" في تمام الساعة 7:00 مساء.


تأكيدًا لانفراد موقع "صدى البلد"، عاد الفنان رامز جلال إلى القاهرة الثلاثاء، بعد إنتهاء تصوير برنامجه "رامز مجنون رسمي" في دبي، وذلك بعد فتح رحلات طيران استثنائية لإعادة المصريين العالقين بالخارج.



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