البحرين تسجل أعلى معدل يومي فى الإصابات بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الجمعة، تعافي 31 حالة إضافية وتسجيل 289 حالة قائمة جديدة منها 212 حالة لعمالة وافدة و 63 حالة لمخالطين و 14 حالة قادمة من الخارج.





وقالت إن الحالات ال 212 للعمال الوافدين تم رصدها بعد اجراء 5334 فحصًا مختبريًا خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة منها فحوصات ضمن الحملات الاستباقية للعمالة الوافدة في مساكنهم بعدد من مناطق البحرين.





وتابعت: "الوصول للحالات القائمة بين العمالة الوافدة استباقيا ووضع المخالطين لهم تحت الحجر الاحترازي يسهل من علاجهم ويعزز من كفاءة الاجراءات المتخذة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين".



