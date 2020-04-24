شباب مكاتب أبو العينين في حرب متواصلة لتأمين الجيزاوية من شبح كورونا

اصدر رجل الاعمال والصناعة، النائب محمد ابو العينين، نائب حزب مستقبل وطن، عضو مجلس النواب، لشباب مكاتبه بدائرة قسم الجيزه تعليمات سريعة بالتعامل بمنتهي الحذر والسرعه مع المنطقه التي ظهرت بها اصابات مؤكده بفيروس كورونا، وفقا لما أعلنت عنه وزارة الصحه مع توفير الامكانيات المطلوبه من مواد تعقيم وتطهير.





وتحركت 6 فرق تطهير وتعقيم مدعمة بكل المواد اللازمة إلى " شارع اولاد بيومي" وهو الشارع الذي ظهرت به حالتا كورونا لزوج وزوجه من الهيئه الطبيه لجيش مصر الابيض وتم تطهير العقار بالكامل.





وشوارع جمال محمد من شارع المدارس بالمنيب، ومسجد الغريب والنجار وعبد الله امين ومحمد السوهاجي والدكتوره سناء ومسجد الرحمن، و شملت الحمله تعقيم مسجدي الرحمن الرحيم والرحمة.





كما شملت المكافحه اليوم تطهير المركز الصحي الحضري بالمنيب للمره الثالثه علي التوالي مع توزيع الكمامات وادوات التطهير علي المترددين علي المركز كهديه من النائب محمد ابو العينين.



