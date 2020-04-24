لمنع فيروس كورونا.. طريقة فعالة لتنظيف لوحة المفاتيح والهواتف

جميعنا أصبحنا نعلم أن الفيروس التاجي يمكن أن يستمر على الأسطح لساعات أو أيام، على الرغم من طول المدة التي يظل فيروس كورونا متواجد على الأسطح تختلف من سطح لآخر، فعلينا الحذر من كل الأسطح التي نلامسها، وتعقيمها بشكل صحيح.



ونشعر بالخوف من ملامسة التليفون، او لوحة المفاتيح الخاصة بجهاز الكمبيوتر الخاص بك، حيث إنها مصدر أساسي لقتل فيروس كورونا، بحسب كل الدراسات التي تم إجراؤها مؤخرا.



ويقول الدكتور أندرو بريستون استشاري المناعة والفيروسات في جامعة باث، إن أفضل نهج لمنع الإصابة بفيروس كورونا في المقام الأول هو غسل اليدين بانتظام، وفقا لما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



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وتابع بريستون، انه غسل اليدين باستمرار وقبل التعامل مع التليفون ولوحة المفاتيح الخاصة بجهاز الكمبيوتر المنزلي أو في العمل الذي تعمل عليه، يمنع من تراكم جسيمات الفيروس على لوحة المفاتيح أو الهاتف.



واضاف بريستون، إلى انه إذا كانت لوحة المفاتيح، او الهاتف المحمول الخاص بحاجة إلى التنظيف، فيمكن مسحها بقطعة قماش مبللة ببعض القطرات من مطهر كحول، فهي قادرة ان تزيل الفيروسات من فوقها، وتمنع من تراكم الفيروس على لوحات المفاتيح.