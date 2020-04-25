بعد تعافي ٥٠ حالة من كورونا.. ماذا قال أطباء مستشفى العزل بملوى؟

قدم أطباء مستشفى العزل بملوى جنوب المنيا التهنئة للمواطنين بحلول شهر رمضان رافعين لافتات تحمل عبارات تهنئة وتوعية ومناشدة للمواطنين بالبقاء لمنازلهم حتى يزول الوباء، وحملت اللافتات عبارات "هل هلالك يا رمضان، وكل عام وانتم بخير، ونحن هنا من أجلكم فابقوا في منازلكم من أجلنا".





واحتفل الأطباء بحلول شهر رمضان المبارك مع المرضى المعزولين بالمستشفى اول ايام شهر رمضان بعيدا عن أسرهم





حيث حرص أفراد الطاقم الطبي على توزيع فوانيس رمضان على الأطفال الصغار وتشغيل اغاني رمضان الشهيرة لتعم البهجة بين الجميع ويشعروا بفرحة الشهر الكريم متمنيا الشفاء العاجل لجميع المصابين





وشارك الطاقم الطبي الطفلة إسراء. ع والتي توفي والدها منذ ٥ ايام متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.





يذكر أن مستشفى عزل ملوي قد احتفلت بخروج ٤ متعافين جدد ليرتفع إعداد المتعافين إلى ٥٠ متعاف من محافظات بنى سويف والفيوم وأسيوط.





كانت محافظة المنيا قد أعلنت عن رفع الحجر الصحي عن الاسر التي تم عزلها منزليا بقرية منشية نيازي التابعة لمركز مغاغة، والذي بدأ من 8 - 4 – 2020 وحتى 22 – 4 – 2020 واستمر لمدة 14 يوما، بدون ظهور اية حالات ايجابية داخل القرية خلال فترة الحجر المنزلي لاسر المخالطين لحالات ثبتت إيجابيها لفيروس كورونا المستجد.





قال المحافظ، انه تم اجراء عملية عزل المخالطين لتلك الحالات من قبل وزاره الصحة، وتم وضعهم تحت الحجر المنزلي لضمان عدم انتشار العدوي لفئه اخري من المواطنين، وتم وضع خطه محدده لتوفير جميع المساعدات والامكانيات واحتياجات المواطنين للبقاء في منازلهم طوال مدة الحجر الصحي وذلك بالتنسيق مع كافة الاجهزة التنفيذية.





أوضح المحافظ، انه تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية، بتقديم الدعم والمساندة للمواطنين وخاصة في مثل هذه الظروف الطارئة، تم التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني لتوفير المساعدات العينية تلك الاسر تحت الحجر الصحي المنزلي، وتم تخصيص عدد من كراتين المواد الغذائية واللحوم كمساعدات عينية للأسر داخل القرية، وذلك ضمن خطة المحافظة الشاملة لتوفير كافة سبل الدعم بالقرى تحت الحجر الصحي الكامل، وذلك خلال الفترة الراهنة لمواجهه تداعيات فيروس كورونا المستجد.





وجه المحافظ، الشكر لجميع المواطنين على الالتزام داخل منازلهم، ولتعاونهم مع أجهزة المحافظة والوعي الكامل بخطورة الموقف لمنع انتشار العدوي، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة مع تطبيق الإجراءات الصحية الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد .







