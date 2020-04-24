1 رمضان .. وفاة السيدة خديجة .. ونزول صحف إبراهيم

شهر رمضان فضّله الله على سائر السَّنَة بنزول القرآن الكريم فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ قال تعالى: "شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ" [البقرة: 185]، وميز الله تعالى هذا الشهر الكريم بأن أمر بصيام نهاره؛ فقال: "فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ" [البقرة: 185]. 1 رمضان .. يحل علينا أول أيام شهر رمضان المبارك، وهو الشهر التاسع في التقويم الهجري ويأتي بعد شعبان، و





1 رمضان .. ووقعت أحداث جسام في شهر رمضان غيرت ملامح التاريخ الإسلامي القديم والحديث، والسطور التالية ترصد أهم الأحداث:





أول رمضان صامه المسلمون:





كان يوم الأحد 1 رمضان من السنة الثانية للهجرة، الموافق لـ 26 فبراير 624م، هو أول رمضان صامه المسلمون.









في 1 رمضان نزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من شهر رمضان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم «أُنزلت صحفُ إبراهيم في أولِ ليلةٍ من رمضان وأُنزلت التوراةُ لست مضين من رمضان والإنجيل لثلاث عَشْرةَ ليلةٍ من رمضان وأُنزلَ القرآنُ لأربع وعشرينَ خلت من رمضان».





1 رمضان دخول الفتح الإسلامي مصر:





في 1 رمضان عام 20هـ الموافق 13 من أغسطس 641م، وفي عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخل الفتح الإسلامي مصر علي يد القائد البطل عمرو بن العاص رضي الله عنه وأصبحت مصر بلدًا إسلامية.





1 رمضان وفاة السيدة خديجة رضي الله عنها:





في مثل هذا اليوم 1 رمضان من عام الحزن توفيت السيدة خديجة بنت خويلد رضى الله عنه، زوجة الرسول محمد -صلى الله عليه وسلم-، وأمها فاطمة بنت زائدة بنت جندب، ولدت بمكة سنة 68 ق.هـ، وكانت من أعرق بيوت قريشٍ.

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1 رمضان حريق المسجد النبوي الشريف:





في مثل هذا اليوم 1 رمضان من عام 654هـ وكان يوم جمعة، احترق المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنّورة، عندما قام الخادم المُكلّف بإيقاد القناديل بإخراج ما يحتاجه من المخزن، ونسي ما في المخزن مشتعلًا، وامتدت النيران إلى المسجد وأحرقت سقفه، وقد عجز أهلُ المدينة عن إطفائها وأحدثت خرابًا كبيرًا بالمسجد، وقام عدد من خلفاء المسلمين وسلاطينهم بعمارته حيث بدأ به العمل عام 755 للهجرة، واكتملت عمارة المسجد في أواخر القرن التاسع الهجري.





1 رمضان بدء فتح الأندلس:

في 1 رمضان 91هـ الموافق لسنة 710م نزل المسلمون بقيادة طريف بن مالك البربري إلي الشاطئ الجنوبي لبلاد الأندلس وغزوا بعض الثغور الجنوبية، وبدأ فتح الأندلس، وكان موسي بن نُصير قد بعث طريف بن مالك لاكتشاف الطريق لغزو الأندلس.





1 رمضان انتصارات غرناطة:





في مثل هذا اليوم 1 رمضان عام 725هـ هلّ هلال شهر رمضان على مسلمي غرناطة في غمرة احتفالاتهم بالانتصارات على الأسبان.





1 رمضان وفاة الفيلسوف ابن سينا:

في 1 رمضان عام 428هـ توفي الفيلسوف ابن سينا، هو الحسين ابن عبد الله شرف الملك، ولد عام 980 للميلاد، وكان أعظم علماء عصره في الطب والعلوم وأعظم الفلاسفة في العصور الوسطى، مؤلفاته تدرّس في الجامعات الأوروبية، كان اسم جده سينا ولذلك اشتهر باسم ابن سينا.





1 رمضان مولد العلامة ابن خلدون:





هو ولي الدين أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن الحسن بن جابر بن محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن خالد (خلدون) الحضرمي، المعروف أكثر باسم ابن خلدون (ولد في يوم الأربعاء 1 رمضان 732 هـ الموافق 27 مايو 1332 وتوفي في الجمعة 28 رمضان 808 هـ الموافق 19 مارس 1406)، كان فلكيا، اقتصاديا، مؤرخا، فقيها، حافظا، عالم رياضيات، استراتيجيا عسكريا، فيلسوفا، ملما بالطب، ورجل دولة، ويعتبر مؤسس علم الاجتماع.





1 رمضان عدوان صهيوني غاشم على غزة: