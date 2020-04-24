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ثقافة

مديرية ثقافة السويداء تطلق مسابقة في مجال الرسم للأطفال

الجمعة 24/أبريل/2020 - 07:03 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي

أطلق مشروع مهارات الحياة في مديرية ثقافة السويداء السورية، مسابقة للأطفال من عمر 9 إلى 15 سنة في مجال الرسم والتصوير الضوئي تحت عنوان "قوس قزح".


وتهدف المسابقة التي تقام بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" إلى استثمار وقت الأطفال خلال بقائهم بالمنزل تطبيقا لإجراءات التصدي لفيروس كورونا بأشياء مفيدة ومسلية تسهم برعاية مواهبهم وتشجيعها.


وتتناول المسابقة عدة موضوعات تتعلق بكيفية المحافظة على حياتنا وحياة من نحب لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره وهزيمته عبر الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي والحفاظ على النظافة والغذاء الصحي وممارسة الرياضة.


وتشترط المسابقة تنفيذ الرسومات على أطباق كانسون أو بريستول بالألوان التي يراها الطفل مناسبة "خشبي مائي أو باستيل" فيما يتراوح قياس العمل بين 35 و 50 سم على أن ترسل الصورة مرفقة باسم المشترك وعمره إلى البريد الالكتروني لمديرية الثقافة حيث سيتم تكريم أفضل عمل في كل مجال وإقامة معرض فني لجميع الأعمال المرسلة بعد انتهاء فترة الحجر المنزلي.

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