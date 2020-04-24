AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

هل تصح صلاة المرأة لـ الجمعة خلف إمام التليفزيون؟.. أحمد كريمة يجيب

الجمعة 24/أبريل/2020 - 05:26 م
أسامة علي

قال الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر إن صلاة المرأة يوم الجمعة خلف إمام التليفزيون لا تصح، لأن المرأة غير مطالبة بأداء فريضة الجمعة.


وأوضح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر خلال استضافته ببرنامج "نور النبى" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامى "حمدى رزق"، أن صلاة الجمعة فرض عين على الذكور، أما المرأة فعليها صلاة الظهر.


وتابع كريمة، أن الشريعة لا تمنع أن تصلي المرأة الجمعة ولكن فى المسجد كالرجل، لافتا إلى أن رسول الله نظم صلاة الرجال والنساء في المسجد يوم الجمعة على أن تكون الصفوف الاولى للرجال، يليها صفوف الصبيان، وفى الاخير صفوف النساء.


وأوضح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن رسول الله جعل صفوف المرأة فى الخلف حفظا وتكريما لها، معقبا: "لا بأس من تخصيص أماكن لصلاة المرأة في المسجد يوم الجمعة. 


وعن زكاة الفطر أكد الشيخ أحمد كريمة إخراج زكاة الفطر تجوز لغير المسلمين من أهل الكتاب، مستشهدا بواقعة سيدنا عمر رضي الله عنه  عندما وجد رجل يهودي مسن يتسول في الشوارع فجعل له أموال.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كريمة: مخالفة قرار غلق المساجد آثم

أحمد كريمة: صلاة التراويح في البيوت أفضل ولا يشترط فيها الجماعة.. فيديو

فتاوى تشغل الأذهان.. الإفتاء: التجارة في الكلاب تتوقف على المنفعة.. صلاة التراويح في البيوت أفضل ولا يشترط فيها الجماعة.. فيديو

أحمد كريمة: صلاة التراويح في البيوت أفضل ولا يشترط فيها الجماعة أو ختم القرآن

ترشيحاتنا

ماذا قالت الأوقاف عن مسيرة الكعبة بالإسكندرية؟

الصحة: ارتفاع عدد حلات الشفاء من كورونا إلى 1075

لحظة ينتظرها العالم.. شاهد حقن أول متطوعه بـ لقاح كورونا في جامعة أكسفورد

وزير التموين للمواطنين: لو نقصت أي سلعة من السوق كلمونا على 19280

حقيقة علاقة فيتامين د بفيروس كورونا

محمد سامي يخطف الأنظار بـ برومو البرنس.. فيديو وصور

AdvertisementS

الصحة: تسجيل 201 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا..و7 وفيات

القبض على سما المصرى والنائب العام يامر بالتحقيق معها

تعرف على أول ضحايا برنامج رامز مجنون رسمي .. اليوم

وزير النقل يوجه بتخصيص 5 أتوبيسات سوبرجيت فاخرة لنقل المصريين القادمين من السعودية للحجر الصحي

بعد إرسال مصر مساعدات طبية.. الولايات المتحدة توجه الشكر لـ الرئيس السيسي

وسط هتافات ضد كورونا.. أهالي الإسكندرية يزفون الكعبة في الشوارع.. شاهد

عالم روسي يكشف ما حدث لـ كورونا داخل مختبرات ووهان

في أول أيام رمضان.. مصر تسجل انخفاضا في حالات الوفاة بكورونا

تحرك برلماني لإعادة النظر في قرار إغلاق المقاهي والمطاعم بسبب كورونا

تأكيدًا لانفراد صدى البلد.. رامز جلال يقضي رمضان في الحجر الصحي

وزير الإسكان: بدء التسجيل إلكترونيًا لحجز 1359 وحدة سكنية بمشروع "JANNA" للإسكان فى 6 مدن جديدة.. الأحد المقبل

سخرية على مواقع التواصل.. القصة الكاملة لـ مسيرة الكعبة بالإسكندرية.. فيديو وصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على الطريقة التركية.. 10 أفكار لتجديد ديكور مطبخك في رمضان.. صور

الطواف حول المنزل 7 مرات.. عادات غريبة للحصول على زواج مستقر فى أفريقيا

حقيقة علاقة فيتامين د بفيروس كورونا