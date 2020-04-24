هل تصح صلاة المرأة لـ الجمعة خلف إمام التليفزيون؟.. أحمد كريمة يجيب

قال الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر إن صلاة المرأة يوم الجمعة خلف إمام التليفزيون لا تصح، لأن المرأة غير مطالبة بأداء فريضة الجمعة.





وأوضح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر خلال استضافته ببرنامج "نور النبى" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامى "حمدى رزق"، أن صلاة الجمعة فرض عين على الذكور، أما المرأة فعليها صلاة الظهر.





وتابع كريمة، أن الشريعة لا تمنع أن تصلي المرأة الجمعة ولكن فى المسجد كالرجل، لافتا إلى أن رسول الله نظم صلاة الرجال والنساء في المسجد يوم الجمعة على أن تكون الصفوف الاولى للرجال، يليها صفوف الصبيان، وفى الاخير صفوف النساء.





وأوضح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن رسول الله جعل صفوف المرأة فى الخلف حفظا وتكريما لها، معقبا: "لا بأس من تخصيص أماكن لصلاة المرأة في المسجد يوم الجمعة.





وعن زكاة الفطر أكد الشيخ أحمد كريمة إخراج زكاة الفطر تجوز لغير المسلمين من أهل الكتاب، مستشهدا بواقعة سيدنا عمر رضي الله عنه عندما وجد رجل يهودي مسن يتسول في الشوارع فجعل له أموال.