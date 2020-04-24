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برلمان

رئيس مستقبل وطن يشيد بالموقف الوطني للكنيسة القبطية خلال استقباله مطران شبرا الخيمة

الجمعة 24/أبريل/2020 - 05:14 م
حزب مستقبل وطن
حزب مستقبل وطن
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ماجدة بدوي
استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس حزب مستقبل وطن، نيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة، وذلك بحضور المهندس أشرف رشاد الشريف النائب الأول لرئيس الحزب والأمين العام، والمهندس كامل ميشيل عضو الأمانة العامة للحزب، وذلك بمقر الحزب الرئيسي بالقاهرة.

وثمن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس حزب مستقبل وطن، الدور الوطني الذي تقوم به الكنيسة القبطية، والذي تجلى فى الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها لحماية المواطنين من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد، والتي كان أهمها منع التجمعات بكافة أشكالها داخل الكنائس.

وأشاد رئيس حزب مستقبل وطن، بالتبرع الذي قدمه قداسة البابا تواضروس الثاني، بإسم الكنيسة القبطية، لصندوق تحيا مصر من أجل المساهمة في التصدي لفيروس كورونا.
 
ومن جهته، وجه نيافة الأنبا مرقس، الشكر لحزب مستقبل وطن وقياداته، على هذه اللفتة الكريمة، مقدما لهم ولجميع الأخوة المسلمين التهنئة بحلول شهر رمضان الكريم.

وفي نهاية اللقاء، قدم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، درع الحزب، لنيافة الأنبا مرقس تقديرا لدوره الوطني والتوعوي، داخل مطرانية شبرا الخيمة.
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