شاهد.. العاملون بورش المقاولون العرب للنجارة يلتزمون بالإجراءات الاحترازية

مطالب بتخفيض عدد العاملين في المقاولات والتشييد.. وخبراء يقترحون قيام الشركات بإجراءات صحية بالمواقع مع سداد نسبة من الأجور من أرباحها.. وعلى الدولة تأجيل تسليم المشروعات 6 أشهر