شاهد.. العاملون بورش المقاولون العرب للنجارة يلتزمون بالإجراءات الاحترازية

تستمر شركة المقاولون العرب فى العمل بنسبة كبيرة من طاقتها بكل المواقع المختلفة، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الكافية لتأمين العمالة الفنية التابعة للشركة بكافة المواقع.
ويقوم العاملون بورش النجارة التابعة لفرع حلوان بممارسة أعمالهم مع اتخاذ الاحتياطات والتدابير الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وينشر موقع صدى البلد الإخبارى الصور التى حصل عليها من داخل ورش النجارة التابعة للشركة.
وتمتلك المقاولون العرب جيش من العاملين بين مهندسين وعمال ومهنيين وإداريين، واستمرت منذ بدء الاجراءات الوقائية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد، بدأت الشركة فى وضع معايير وضوابط للاستمرار بالعمل من مواقعها المتنوعة وعلى رأسها مواقع العمل فى المشروعات القومية بالعاصمة الإدارية والعلمين الجديدة ومشروعات مترو الأنفاق وغيرها.