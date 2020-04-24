كيف تواجه مشاكل التدخين في أزمة كورونا؟.. أخصائية طب أسنان تجيب

قدمت الدكتورة دينا مرزوق أخصائي طب وجراحة الفم والأسنان الحاصلة على دبلومة التغذية العلاجية، عدة نصائح في نقاط، بشأن كيفية تواجه مشاكل التدخين في زمن فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد.

وحذرت مرزوق، في تصريحات تليفزيونية عبر شاشة قناة "الأولى"، من تدخين السجائر لفترة طويلة، مشيرة إلى أنه يجعل المدخنين أكثر عرضة لأمراض القلب وأيضا السكتة الدماغية والأوعية الدموية وسرطان الرئة وسرطان المعدة، إضافة إلى أمراض صحية أخرى.





وأضافت أخصائي طب وجراحة الفم والأسنان والحاصلة على دبلومة التغذية العلاجية، أن التدخين سبب قوي للأصابة بفيروس كورونا المستجد، متابعة أن التدخين يدمر الرئة وجهازهم التنفسي.





وأكد أن التدخين باستمرار وبصورة يسبب في إضعاف الجهاز المناعي للجسم حال الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أنه يجب الحذر أيضا من التدخين السلبي كونه يدمر رئة الأطفال وكل المحيطين بالمدخنين الرئيسيين.





وأكملت أنه يتسبب في مشكلة الجز على الأسنان للأطفال بخلاف أضراره الأخرى على المدخن نفسه مثل دمار اللثة والأسنان وزيادة احتمالية الإصابة بالأورام الخبيثة المختلفة هذا بجانب عمل رائحة كريهة في الفم.

وأنهت أخصائية طب أسنان، هناك أمور أيضا يجب أخذها في الاعتبار ويفعلها الجميع ويجهل أضرارها وأولها تناول المشروبات الغازية باستمرار، لافتة إلى أنه أمر مضر جدا للأسنان.