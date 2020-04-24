التعليم العالي في أسبوع.. قرارات مهمة للأعلى للجامعات عن الترم الثاني.. والبحث العلمي تعلن 18 مشروعا فائزا في مسابقة تمكين المرأة

للعام الرابع على التوالي .. مسلسل كارتون الأزهر ينافس من جديد في رمضان

أكاديمية البحث العلمي تعلن 18 مشروعا فائزا في مسابقة تمكين المرأة

الأعلى للجامعات:

التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لتذليل أي عقبات تواجه طلاب السنوات النهائية نتيجة تأخر موعد تخرجهم









شهدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأسبوع الماضي، العديد من الأحداث المهمة التي كان أبرزها اعلان قرارات هامة للأعلى للجامعات حول وزارة امتحانات الفصل الدراسي الثاني.





وعقد المجلس الأعلى للجامعات، السبت الماضي الموافق 18/4/2020، جلسته رقم (699)، وكان على رأس الموضوعات التي ناقشها ما يتعلق بالخطط المستقبلية لنظام الدراسة والامتحانات بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019/2020 في إطار تطورات الوضع العالمي لانتشار فيروس كورونا المستجد.





واستهل المجلس جلسته باستعراض قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 606 لسنة 2020 بشأن تعليق جميع الفاعليات التي تتطلب تواجد أية تجمعات كبيرة للمواطنين و717 لسنة 2020 بشأن تعليق الدراسة في جميع المدارس والمعاهد والجامعات و768 لسنة 2020 بشأن خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من اية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد والقرار رقم ٨٥٢ لسنة ٢٠٢٠.





وناقش الأعلى للجامعات جميع البدائل المتاحة لاستمرار العملية التعليمية بما يحقق المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج في ضوء اختلاف طبيعة ونظام الدراسة وأسلوب إجراء الامتحانات في الكليات المختلفة مع التقيد بما اتخذته الدولة من تدابير للحد من انتشار الفيروس.









وحرصًا من الأعلى للجامعات على استكمال الفصل الدراسي الثاني وتغليبًا لمصلحة الطلاب ووضعها في المقام الأول بغية عدم الإضرار بمستقبلهم بضياع سنة دراسية عليهم مع الحفاظ على صحتهم وسلامتهم هم وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجامعات قرر المجلس بالإجماع ما يلي:





أولا: استكمال المناهج الدراسية بنظام التعليم عن بعد حتى يوم الخميس الموافق 30/4/2020، لكل الفرق الدراسية وبالنسبة للدراسة بنظام الساعات او النقاط المعتمدة تحتسب الفترة التي استكملت فيها الدراسة بهذه الكيفية من بين الساعات أو النقاط المعتمدة التي استوفاها الطلاب.





يلغى إجراء الامتحانات التحريرية والشفوية التي كان من المزمع عقدها، ففي الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019/2020 وتستبعد الدرجات التي كانت مقررة لها من المجموع الكلي للدرجات في كل السنوات الدراسية (المجموع التراكمي)، ويستبدل بتلك الامتحانات - بناءً على قرار من مجلس الجامعة - أحد البديلين الآتيين: -









1- (أ)- إعداد الطلاب لرسائل بحثية مقبولة (مقالة بحثية – مشروع بحثي – بحث مرجعي) في المقررات التي كانت تدرس في هذا الفصل ويكون لكل جامعة وضع المعايير والضوابط والشروط والقواعد اللازمة لتقييم وإجازة تلك الرسائل وفقا لطبيعة الدراسة المقررة لكل كلية أو برنامج دراسي على حدة (مع التأكيد على التزام الجامعات بمراجعة الرسائل المقدمة من الطلاب بدقة وعدم قبول اية رسائل مقدمة منهم إذا ثبت اقتباسها أو نقلها من رسائل أخرى كليا أو جزئيا أو أنها تعد مجرد نقلًا لما ورد بأحد المقالات أو الرسائل أو المراجع العلمية).









(ب)- عقد اختبارات إلكترونية للمقررات التي كانت تدرس فى هذا الفصل بالنسبة للكليات أو البرامج الدراسية الملتحق بها أعداد محدودة من الطلاب ويتوافر لديها البنية التحتية والإمكانيات التكنولوجية التي تمكنها من إجراء الاختبارات إلكترونيا لجميع الطلاب، وذلك شريطة التأكد من توافر وسيلة تواصل إلكترونية لدى الطلاب.









وفى أى من البديلين المتقدمين لا ترصد درجات للطلاب (وإنما يعد الطالب ناجحا أو راسبا فقط).









وفي سياق آخر أعلن الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن 18 مشروعا فائزا في المبادرة الوطنية لتمكين المرأة Women Up "تعزيز دور وإمكانات الشركات النسائية في مصر" والتي اطلقتها أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في فبراير 2018، وهي تستهدف ريادة الأعمال للمرأة مع تعزيز القدرات المحلية من خلال مجموعة من التدابير التى تهدف إلى الإستفادة القصوى من إمكانيات الموارد البشرية فى مصر.





وتقدم من خلال المبادرة 317 مقترحا وخضعت المقترحات للتقييم الاداري بما يتماشي مع رؤية البرنامج، وتمت تصفية المقترحات إلي 160 مقترحا خضعوا للتقييم الفني، وبعد المرحلة الأولي للتقييمات اطلقت الأكاديمية مسابقة لعرض الأفكار بالقاهرة في يناير 2020، وفي جزيرة قرمان بمحافظة سوهاج بمقر المركز الإقليمي التابع للأكاديمية في فبراير 2020، وذلك تحت إشراف اللجنة الفنية لريادة الاعمال وبرنامج مسرعات الأعمال 101 بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.





وأوضح د. محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي في تصريح له أن برنامج "تمكين المرأة" يتعاون مع المبادرة الرئاسية الجديدة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمجلس القومى للمرأة وباقي المبادرات القومية التي تهدف إلى تمكين المرأة.





كما أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ، عن بدء عرض الجزء الرابع من مسلسل الرسوم المتحركة ثلاثي الأبعاد (الأزهر)، في رمضان المقبل للمخرج محمد بدوي، والمسلسل من تأليف محمد كمال حسن ومصطفى زايد، ومن تنفيذ شركة أنيميشن بلس، وإنتاج مشترك لأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا والأزهر الشريف.





وأوضحت الأكاديمية في بيان لها ، أنه قد تم الانتهاء من تحضيرات الجرافيك بالكامل ومن تسجيل الأداء الصوتي لجميع الممثلين، وقد قام بالأداء الصوتي نخبة من الممثلين هم حنان مطاوع، صلاح عبد الله، سامي مغاوري، أحمد ماهر، عهدي صادق، ومن النجوم الشباب محمد يونس، عابد عناني، علاء قوقة، رامي الطمباري، ماهر محمود، شادي سرور، حمزة العيلي، هاني النابلسي، وسلمى هشام، وظهور مميز للطفل عمرو خالد، والطفلة حنين النمس.



