البنك الدولى يوفر 550 مليون دولار لتنفيذ خدمات صرف صحي لــ833 ألف مواطن بالدلتا

وأكد الدكتور عاصم الجزار أن هناك تكليفات باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لحماية العاملين بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، والعمل على ضمان صحتهم وسلامتهم على جميع المستويات (شركات مياه الشرب والصرف الصحى – شركات المقاولات – جميع أطقم العمل لإستشاريي الإشراف على التنفيذ) .





وقد شددت وحدة إدارة المشوعات (PMU) على كافة شركات المقاولات العاملة بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية بكافة مواقع العمل وكذلك توجيه الإستشاري الدولي العام للبرنامج (Mott-MacDonald) بالتأكد من كافة الإجراءات ورفع التقارير بصفة دورية إلى وحدة إدارة المشروعات (PMU).

