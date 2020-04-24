البنك الدولى يوفر 550 مليون دولار لتنفيذ خدمات صرف صحي لــ833 ألف مواطن بالدلتا

قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إن وحدة إدارة المشروعات (PMU) بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تقوم بالمتابعة الدقيقة للبرامج الزمنية الخاصة بتنفيذ برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة في المناطق الريفية القائم على النتائج (P for R) " المُمول بقرض من البنك الدولي بقيمة 550 مليون دولار أمريكي.
وذلك لتصميم وتنفيذ عدد 167 ألف وصلة منزلية لخدمة حوالي 833 ألف نسمة بمحافظات الدقهلية والشرقية والبحيرة، بإجمالي عدد 43 عقدا شاملًا إنشاء شبكات الإنحدار ومحطات الرفع وخطوط الطرد ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي.
وأكد الدكتور عاصم الجزار أن هناك تكليفات باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لحماية العاملين بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، والعمل على ضمان صحتهم وسلامتهم على جميع المستويات (شركات مياه الشرب والصرف الصحى – شركات المقاولات – جميع أطقم العمل لإستشاريي الإشراف على التنفيذ) .
وقد شددت وحدة إدارة المشوعات (PMU) على كافة شركات المقاولات العاملة بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية بكافة مواقع العمل وكذلك توجيه الإستشاري الدولي العام للبرنامج (Mott-MacDonald) بالتأكد من كافة الإجراءات ورفع التقارير بصفة دورية إلى وحدة إدارة المشروعات (PMU).