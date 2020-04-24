أغرب قبيلة أفريقية في العالم.. رجالها يضعون المكياج ويصففون شعرهم لساعات لجذب النساء.. صور

الماكياج، وارتداء أفضل ملابس، وتصفيف الشعر تعتبر أمورا مألوفة للحفاظ على جمال أي امرأة، ولكن بالنسبة إلى قبيلة الودابا الأفارقة، فإن الرجال هم من يقومون بهذه الأمور لاجتذاب شريكة حياتهم.

تعرف القبيلة الأفريقية لهؤلاء الرجال باسم "القبيلة الأكثر غرابة في العالم" ، ويعرف أن رجال قبيلة الودابا يحملون معهم مرآة في كل مكان يذهبون إليه ويقضون كل صباح في إصلاح مظهرهم حتى قبل الذهاب رعي الماشية.

وتقيم القبيلة مرة كل سنة مهرجان Gerewol للخصوبة، والمعروف غالبًا باسم مهرجان سرقة الزوجة، حيث يرتدي الرجال ملابسهم ويتنافسون في سلسلة من الرقصات لكسب إعجاب الإناث.

ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، غالبا ما يضع رجال القبيلة الريش في شعرهم أو يرتدون أغطية رأس متقنة لإبراز ارتفاعهم، كما يحلقون الشعر من جباههم ويضفرون الباقي على ظهورهم، وغالبا ما يزينه بالخرز.

تقع القبيلة الأكثر غرابة في العالم في دولة تشاد الأفريقية، ولهم عادت غريبة لا تمانع من الشخص المتزوج أن يعاشر سيدة أخرى متزوجة في حال الفوز بالمسابقة وتم اختيار من قبل أحد السيدات التي تحضر المسابقة.

ويمكن للمرأة أن تترك زوجها الحالي وتتزوج من الرجل الذي اختارها، مما يعني أن بعض رجال قبيلة الودابي سيكون لديهم عدة زوجات.