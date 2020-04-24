فيروس كورونا يضرب مدمرة أمريكية في البحر الكاريبي

ذكرت وكالة رويترز للأنباء، اليوم الجمعة، أن وزارة الدفاع الأمريكية تواجه تحديا جديدا في معركتها ضد فيروس كورونا المستجد إثر الكشف عن تفشي الوباء على متن مدمرة أمريكية متواجدة في البحر الكاريبي.





ونقلت الوكالة عن مسؤولين أمريكيين طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم لكونهم غير مخولين بالحديث إلى وسائل الإعلام، قولهم إن نتائج فحص كورونا لأكثر من عشرة بحارة على متن المدمرة KIDD جاءت إيجابية.





وأكد البنتاجون رسميا صحة الأنباء عن تفشي الفيروس على متن السفينة. وتتواجد هذه المدمرة في البحر الكاريبي بمهمة مكافحة تهريب المخدرات.