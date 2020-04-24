بعد عزل القرية.. مخابز الزعفران تطالب بصرف حصتها لمدة أسبوعين

ناشد أهالي وشباب قرية الزعفران بمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ الموبوءة بكورونا ، الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بصرف حصة الدقيق للمخابز لمدة 14 يومًا.





يقول وليد مجاهد، من أبناء القرية، لدينا 3 مخابز بالقرية، نطالب مسئولي التموين بتوفير حصص الدقيق لتكفي مدة العزل، حفاظًا علي الجميع ومنعا للاختلاط مع مخزن الدقيق الموجود بمدينة الحامول، وحفاظًا علي أهالينا بباقي القري التي تتعامل مع سيارات الدقيق والعاملين بها.





وأضاف، لدينا مكان لاستلام كمية الدقيق الخاصة بالمخابز الثلاثة، حال موافقة مسئولي التموين، على طلبنا، وسيتم توزيعها طبقًا لحصة كل مخبز، تحت إشراف إدارة تموين الحامول، ومسئولي القرية.



