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ثقافة

التشكيليون الموريتانيون يرسمون على الجدران لتوعية العالم من كورونا

الجمعة 24/أبريل/2020 - 08:59 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي

في خطوة للحماية والتوعية من فيروس كورونا المستجد، قام مجموعة من الفنانين الموريتانيين بالرسم على الجدران للمساهمة على طريقتهم في حملة الوقاية من جائحة كورونا التي تضرب معظم دول العالم.


واختارت هذه المجموعة جدران حائط قصر مشهور يدعى "دار كونكورد" في حي شعبي بالعاصمة نواكشوط لنشر أعمالها التي تستوقف المارة سواء منها من يفهمون لغة الرسم أو مجرد الفضوليين.


ويتمثل العامل المشترك لكل الرسوم المطبوعة في إيحاءاتها الداعية إلى احترام الإجراءات الاحترازية الموصى بها لمنع انتشار الفيروس، وتتقاسم هذه الأعمال هاشتاج الفنانون ضد فيروس كورونا المستجد.


ومما يستوقف المشاهد رسم لاعب كرة قدم يحمل، مكان الكرة، تاجا كروي الشكل يمثل فيروس كورونا، وغير بعيد من ذلك، نجد صورة امرأة تضع قناعا طبيا على وجهها وقد كتب تحتها عبارة: "لنلبس القناع"، بالإضافة إلى رسوم أخرى تدعو إلى استخدام الأقنعة المصنوعة محليا.


وفي جانب آخر من الجدار، يتربع رسم يخاطب المارة بعبارة "ابقوا في منازلكم" باللغة الانجليزية،  وتتضمن كتابة هذه العبارة لعبا على الحروف يبرز ساعة ضخمة توقفت عقاربها عند السادسة مساء، في إشارة إلى ضرورة احترام حظر التجول الليلي الذي يبدأ في ذلك الوقت.

التشكيليون الموريتانيون يرسمون على الجدران لتوعية العالم من كورونا
التشكيليون الموريتانيون يرسمون على الجدران لتوعية العالم من كورونا
التشكيليون الموريتانيون يرسمون على الجدران لتوعية العالم من كورونا
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