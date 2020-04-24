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مرأة

لمرضى السكر.. طرق بسيطة للاعتناء بجروح القدم السكرية

الجمعة 24/أبريل/2020 - 05:31 م
طرق بسيطة للاعتناء
طرق بسيطة للاعتناء بجروح القدم السكرية
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آية التيجي
أكد الدكتور وليد الدالي أستاذ جراحة الأوعية الدموية وعلاج القدم السكرى بجامعة القاهرة، أن الأصل في العناية بجروح القدم السكرية أن تكون مغطاة بضماد معقم وغير لاصق للمحافظة على تلك الجروح نظيفة ودافئة ورطبة.

وأوضح الدالي، أن غيارات القدم السكري تم تحديثها بشكل كبير حتى يتم تعافي المريض بصورة سريعة، فـ الغيارات الرطبة هي الغيارات التقليدية؛ بينما الغيارات الجافة هي الأحدث ويوجد منها أنواع مختلفة أهمها: غيار العسل الإنجليزي الذي يلائم الجروح الغير ملوثة، حيث يتم وضعه على الجرح وتغييره كل يوم.

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وأضاف الدالي، أن هناك نوعا آخر من الغيارات الجافة للقدم السكري وهو الغيار الأكثر جفافًا يتم وضعه على الجرح أو القرحة، وتغييره 3 مرات اسبوعيًا؛ حيث يعطي فرصة أكبر لالتئام الجروح والتعافي بصورة أسرع عن الغيارات التقليدية.

فيما أشار الدالي في منشور له عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك، إلى أن غيارات الفضة إحدى الغيارات الجافة الطبية التي تحتوي على مواد مضادة للبكتريا، ولذلك تصلح للجروح الملوثة لفعاليتها الشديدة في تنظيف الجروح.

واستكمالا لغيارات القدم السكري الجافة، أكد الدالي، أن غيارات السيليكون التي تصلح للجروح النظيفة فقط لكي تساعدها على الالتئام السريع مؤكدا أن الجروح العميقة لا يصلح معها سوى جهاز شفط الهواء السالب الذي يتم تركيبه، ومن ثم الغيار على الجرح كل ثلاثة أيام، وهو الأهم على الإطلاق بعد عمليات تنظيف القدم السكري؛ حيث يأتي بنتائج شفاء إيجابية بفضل دوره في شفط الإفرازات من الجرح أولا بأول والمساعدة على تكوين نسيج صحي ملائم.
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