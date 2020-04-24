لمرضى السكر.. طرق بسيطة للاعتناء بجروح القدم السكرية

وأوضح الدالي، أن غيارات القدم السكري تم تحديثها بشكل كبير حتى يتم تعافي المريض بصورة سريعة، فـ الغيارات الرطبة هي الغيارات التقليدية؛ بينما الغيارات الجافة هي الأحدث ويوجد منها أنواع مختلفة أهمها: غيار العسل الإنجليزي الذي يلائم الجروح الغير ملوثة، حيث يتم وضعه على الجرح وتغييره كل يوم.

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