كيف تكون تلاوة القرآن مثمرة في شهر رمضان.. أحمد كريمة يجيب

أجاب الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، عن سؤال كيف تكون تلاوة القرآن مثمرة في شهر رمضان.





وقال أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر خلال استضافته ببرنامج "نور النبى" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الاعلامى "حمدى رزق"، أنه من أزمات الثقافة الإسلامية والدينية، هى أما التعامى او التغابي لعدم الفهم السديد للنصوص التى تقرأ.





وتابع كريمة: أن القرآن الكريم حمال أوجه، مما يعطى رحابه فى الاجتهاد، بمعنى أن الآية الواحدة أو اللفظ الواحد فى القرآن الكريم يحمل عدة دلالات وكلها صحيحة .





وأكد، أستاذ الفقة المقارن بجامعة الأزهر، إن القرآن الكريم ديناميكية حياة، وكلما جاء عصر ظهر مجتهدا وأخذ من القرآن مايصلح للزمن الذى يعاصره.





وأكد الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر أن صلاة المرأة يوم الجمعة خلف إمام التلفزيون لا تصح ، لأن المرأة غير مطالبة بأداء فريضة الجمعة.