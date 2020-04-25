جامعة حلوان فى أسبوع.. فنون تطبيقية تدشن مبادرة معاك لسوق العمل.. وتعاون بينها وبين كلية الاقتصاد المنزلى لتوريد إنتاجهما الوقائي من كورونا

​جامعة حلوان: استخدام تقنية النانوتكنولوجي لتطوير منسوجات مضادة لمواجهة كورونا

كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان تدشن مبادرة معاك لسوق العمل

اقتصاد منزلى وتطبيقية حلوان توردان إنتاجهما الوقائي من كورونا





بادرت كلية الصيدلة بالتعاون مع كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، والدكتورة إيمان حجاج، عميد كلية الصيدلة، والدكتورة ميسون قطب، عميد كلية الفنون التطبيقية، بالعمل على مشروع بحثى يهدف إلى تطوير منسوجات جديدة معدلة بتقنية النانو تكنولوجي مضادة للميكروبات، للسيطرة على عدوى فيروس كورونا المستجد بين مقدمي الرعاية الصحية .









ويعتبر فيروس كورونا المستجد "19 COVID" مرض معد وبائي، ويمثل خطرًا كبيرا في جميع أنحاء العالم بسبب انتشاره السريع بين الأشخاص ومقدمي الرعاية الصحية من الأطباء والممرضين وباعتبارهم الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى بسبب التردد اليومى للمرضى عليهم أثناء تأدية أعمالهم بالمستشفيات ونقص المعدات الوقائية الضرورية اللازمة للحفاظ على سلامتهم، ونظرًا لأن الحفاظ على سلامة مقدمي الرعاية الصحية من العدوى يعتبر أمرًا بالغ الأهمية بكل البلدان، وذلك لمنع انتشار الوباء والعمل على تقديم الرعاية الصحية المناسبة للمصابين تم العمل على المشروع الجديد لإنتاج ومعالجة المنسوجات بتقنية النانوتكنولوجي للسيطرة على عدوى فيروس كورونا المستجد بين مقدمي الرعاية الصحية.









ويهدف المشروع إلى استخدام تقنية النانوتكنولوجى لإنتاج منسوجات ومعالجتها باستخدام جسيمات نانومترية والتى أثبتت الأبحاث السابقة أن لها نشاطا مضاد للميكروبات وكذلك الفيروسات، وذلك من خلال قدرة هذه الجسيمات على إنتاج جزيئات الأوكسجين التفاعلية القاتلة للكائنات الحية الدقيقة وعلى ذلك يهتم هذا المشروع بإنتاج هذه المنسوجات المعالجة والتي يمكن استخدامها فى تصنيع معدات الوقاية الشخصية لمقدمى الرعاية الصحية مثل العباءات والقفازات والأقنعه اللازمة لسلامتهم وحمايتهم من العدوى بالفيروس.









ويفترض الفريق البحثى للمشروع أنه عند تراكم القطرات البيولوجية التي قد تحمل الفيروس والناتجة عن السعال والعطس وما إلى ذلك من الشخص الحامل للفيروس أو المصاب على المنسوجات المعالجة بالجسيمات النانومترية، عندئذ يبدأ تفاعل غلاف الفيروس وكذلك البروتينات السطحية للفيروس مع جزيئات الأوكسجين النشطة كيميائيًا والناتجة بواسطة الجسيمات النانومترية والتى تبدأ مهاجمة كلا من الغلاف الخارجى الدهنى المزدوج والمستقبلات البروتينية بالفيروس والمسئولة عن حدوث العدوى الفيروسية مما يؤدى إلى تلفها وبالتالى القضاء على الفيروس.









وتشمل أنشطة المشروع إنتاج الجسيمات النانومترية بواسطة الفريق البحثي بكلية الصيدلة ثم يقوم الفريق البحثى الممثل بكلية الفنون التطبيقية بإنتاج المنسوجات ثم معالجة المنسوجات المنتجة بهذه الجسيمات النانومترية ثم يقوم الفريق البحثى بكلية صيدلة حلوان بالتعاون مع فريق بحثى بكلية صيدلة عين شمس بإجراء اختبارات السلامة والسمية، وذلك لضمان سلامة استخدام هذه المنسوجات المعالجة بواسطة فريق الرعاية الصحية ثم يقوم الفريق البحثى بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان بتصميم وتفصيل نموذج أولى لبدلة ليتم اختبارها مبدئيا من قبل أعضاء مقدمى الرعاية الصحية من هيئة التدريس بكلية الطب جامعة حلوان.











وسيقوم الفريق البحثى بكلية الصيدلة بعد ذلك بإجراء الدراسات الإحصائية الخاصة بسلامة وأمان وفاعلية هذا المنتج بعد تجربة الاستخدام الأولية لتقييم أى انخفاض محتمل فى معدل الإصابة بفيروس كورونا بالمستشفيات.









دشن قسم الإعلان بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان مبادرة جديدة بعنوان "معاك لسوق العمل.. من البيت" تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، وريادة الدكتورة ميسون قطب، عميد الكلية، وإشراف الدكتورة سلوى محمود، رئيس قسم الاعلان، والدكتورة عطيات الجابري، الأستاذ بالقسم.















ويقوم قسم الإعلان خلال هذه المبادرة بعمل سلسلة من الندوات لطلاب الفرقة الرابعة بهدف تأهيلهم لسوق العمل وربطهم بمجريات التصميم والصناعة في تخصصات تصميم الإعلان المختلفة، بجانب تفعيل العلاقة ما بين الخبرات الفعلية بسوق العمل عبر مجموعة مصنفة من الخبراء المختصين والطلاب الخريجين لفتح آفاق مستقبلية للشباب حول ماهية وآليات التعامل الواقعي في السوق بمجالات التخصص ورسم الأمل وسبل النجاح لتحقيق الطموح والتغلب على المعوقات التي قد تواجههم حال تخرجهم بصقل علمهم وربطه بالمهارة والموهبة والإبداع والعمل الدؤوب.













ويحاضر في هذه الندوات أون لاين نخبة متميزة من المتخصصين في المجال لعرض الرؤى ونقل الخبرات، ويحاضر في أولى ندوات المبادرة نيفين بيبرس، مديرة تسويق مجموعة ثروة كابيتال في ندوة بعنوان "إبداع العلامة التجارية".









فى خطوة عملية أعلنت جامعة حلوان عن توريد باكورة إنتاج كليتي الاقتصاد المنزلي والفنون التطبيقية من المستلزمات الطبية الوقائية من فيروس كورونا المستجد، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، وريادة الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع والتنمية، وإشراف الدكتور خالد القاضي، عميد كلية الاقتصاد المنزلي ومستشار رئيس الجامعة للتواصل المجتمعي، والدكتورة ميسون قطب، عميد كلية الفنون التطبيقية.











وقام مصنع ملابس كلية الاقتصاد المنزلي بتوريد نحو ٦٠٠٠ كمامة و١٥٠٠ قفاز طبي، كما استلمت الكلية دفعة جديدة من الخامات من اتحاد الصناعات المصرية، وذلك في إطار استمرارية العملية الإنتاجية بشكل ومواصفات طبية ملائمة.











كما قامت ورشة قسم الملابس الجاهزة بكلية الفنون التطبيقية بتوريد نحو ٥٠٠٠ ماسك طبي، كما قامت أيضًا بعمل الباترون والقص الخاص بالجاونات الطبية التي تقوم كلية الإقتصاد المنزلي بالجامعة بتصنيعها.









